Лавров рассказал о целях деятельности России в Арктике

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Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе арктического форума, который проходит в Санкт-Петербурге, прокомментировал деятельность России в Арктике.
Лавров рассказал о целях деятельности России в Арктике
  • Reuters

«Мы не занимаемся ничем, кроме как принятием необходимых мер для обеспечения безопасности своей страны. Всё, что мы делаем в Арктическом регионе, так же как и в любом другом регионе Российской Федерации, нацелено именно и исключительно на это. Мы никому не угрожаем. Мы обеспечиваем необходимые оборонные возможности с учётом той военно-политической ситуации, которая складывается вокруг наших границ», — заявил Лавров.

Он отметил, что Россия всегда будет готова защитить свои интересы, безопасность и территориальную целостность.

«Что касается заявлений о том, будто мы занимаемся милитаризацией Арктики. Мы ровно выступаем с противоположных позиций... Мы здесь не видим ни одного вопроса, который требует военного решения, не видим ни одной темы, которая требует внимания со стороны НАТО, а такие идеи периодически высказываются», — добавил Лавров.

Ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кёртис Скапарротти заявил, что альянс «отстаёт» от России в Арктическом регионе.

В МИД России отметили, что Арктика является регионом международного сотрудничества вопреки попыткам поднять вопрос о её милитаризации.

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