Минэнерго выступило за налоговые льготы для проектов на шельфе Арктики

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Минэнерго России предлагает ввести налоговые льготы для проектов на шельфе Арктики, которые поспособствуют привлечению инвесторов. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак.
Минэнерго выступило за налоговые льготы для проектов на шельфе Арктики
  • РИА Новости

«Вопрос, который требует обсуждения — и, на мой взгляд, он очень важный, — это изменение фискальной системы, которое бы позволило в принципе проекты в Арктике сделать более привлекательными», — цитирует ТАСС министра.

По его словам, нынешние условия являются экономически непривлекательными из-за очень низкой доходности.

«Наше предложение заключается в том числе и в том, чтобы перевести эти проекты, которые сегодня на арктическом шельфе в перспективе могут реализовываться, в четвёртую категорию (сложности. — RT). То есть предусмотреть более льготные режимы налогообложения, которые бы позволили повысить доходность и привлечь инвесторов», — добавил он.

Ранее замминистра энергетики России Павел Сорокин, говоря о нефтедобыче в Арктике, отметил, что темпы освоения арктических месторождений во многом зависят от доступа к технологиям и инфраструктуре.

В конце марта президент России Владимир Путин поручил составить проект стратегии развития Арктической зоны. 

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