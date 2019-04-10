В Минэнерго рассказали о нефтедобыче в Арктике

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в беседе с радио Sputnik рассказал о нефтедобыче в Арктике.

По его словам, темпы освоения арктических месторождений во многом зависят от доступа к технологиям и инфраструктуре.

«Что касается российских разработок, то мы достаточно далеко продвинулись в области катализаторов. Предстоит сделать достаточно большую работу в области химических катализаторов, там пока наблюдаются определённые сложности, но именно в нефтепереработке уже удалось существенно продвинуться», — заявил Сорокин.

Как отметил замминистра, есть хороший прогресс в области технологий добычи нефти.

Он выразил надежду, что «через пару лет» будет коммерческий эффективный продукт.

Ранее сообщалось, что законопроект о поддержке инвесторов в Арктике могут внести в Госдуму до 1 июля.