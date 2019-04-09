Законопроект о поддержке инвесторов в Арктике могут внести в Госдуму до 1 июля

Законопроект о поддержке инвесторов в Арктике могут внести на рассмотрение Госдумы до 1 июля. Об этом, как передаёт ТАСС, на заседании госкомиссии по вопросам развития Арктики заявил вице-премьер Юрий Трутнев.

«Будем создавать систему поддержки каждого инвестиционного проекта, как мы делаем сейчас на Дальнем Востоке. До 1 июля мы должны внести в Государственную думу проект закона, предусматривающий специальные меры поддержки инвестиционной деятельности в арктической зоне», — заявил Трутнев.

Как отметил Трутнев, закон, в частности, позволит привлечь инвесторов для работы на Северном морском пути.

По словам вице-премьера, нужно готовить меры по обеспечению безопасности мореплавания, строить портовые мощности, а трасса Севморпути должна быть обеспечена аварийно-спасательными средствами, качественной навигацией, медицинским сопровождением.

Ранее Трутнев осмотрел экспозиции на Международном арктическом форуме.