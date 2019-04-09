Законопроект о поддержке инвесторов в Арктике могут внести в Госдуму до 1 июля
- РИА Новости
«Будем создавать систему поддержки каждого инвестиционного проекта, как мы делаем сейчас на Дальнем Востоке. До 1 июля мы должны внести в Государственную думу проект закона, предусматривающий специальные меры поддержки инвестиционной деятельности в арктической зоне», — заявил Трутнев.
Как отметил Трутнев, закон, в частности, позволит привлечь инвесторов для работы на Северном морском пути.
По словам вице-премьера, нужно готовить меры по обеспечению безопасности мореплавания, строить портовые мощности, а трасса Севморпути должна быть обеспечена аварийно-спасательными средствами, качественной навигацией, медицинским сопровождением.
Ранее Трутнев осмотрел экспозиции на Международном арктическом форуме.