Трутнев осмотрел экспозиции на Международном арктическом форуме
- РИА Новости
В настоящее время в качестве организаторов Международного арктического форума выступают фонд «Росконгресс» и организационный комитет, который возглавляет Юрий Трутнев.
V Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» проходит в петербургском «Экспофоруме» 9—10 апреля.
Санкт-Петербург является городом — хозяином форума.
Главная тема мероприятия — «Арктика. Океан возможностей». В основе деловой программы будут представлены три трека: «Прибрежные территории», «Открытый океан» и «Устойчивое развитие».
Форум «Арктика — территория диалога» проводится с 2010 года и является крупнейшей площадкой для совместного обсуждения с зарубежными партнёрами актуальных проблем и перспектив развития Арктического региона.