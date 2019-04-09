Трутнев осмотрел экспозиции на Международном арктическом форуме

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Вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев осмотрел экспозиции на Международном арктическом форуме. На выставке, в частности, были представлены образцы техники и экипировки для работы в условиях Арктики, модели судов ледового класса.
Трутнев осмотрел экспозиции на Международном арктическом форуме
  • РИА Новости

В настоящее время в качестве организаторов Международного арктического форума выступают фонд «Росконгресс» и организационный комитет, который возглавляет Юрий Трутнев.

V Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» проходит в петербургском «Экспофоруме» 9—10 апреля.

Санкт-Петербург является городом — хозяином форума.

Главная тема мероприятия — «Арктика. Океан возможностей». В основе деловой программы будут представлены три трека: «Прибрежные территории», «Открытый океан» и «Устойчивое развитие».

Форум «Арктика — территория диалога» проводится с 2010 года и является крупнейшей площадкой для совместного обсуждения с зарубежными партнёрами актуальных проблем и перспектив развития Арктического региона.

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