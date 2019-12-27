Совбез России одобрил основы политики в Арктике

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Совет безопасности России одобрил основы государственной политики в Арктике. Об этом сообщил вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Совбез России одобрил основы политики в Арктике
  • © Вера Костамо
  • РИА Новости

«Основы госполитики вчера одобрены Советом безопасности под руководством президента России Владимира Владимировича Путина, поэтому, я думаю, что никаких существенных изменений уже не будет», — цитирует Трутнева ТАСС.

Ранее в Госдуме заявили, что разработка стратегии развития Арктики до 2035 года будет завершена в 2020 году.

Правительство также утвердило план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года.

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