Совбез России одобрил основы политики в Арктике
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- РИА Новости
«Основы госполитики вчера одобрены Советом безопасности под руководством президента России Владимира Владимировича Путина, поэтому, я думаю, что никаких существенных изменений уже не будет», — цитирует Трутнева ТАСС.
Ранее в Госдуме заявили, что разработка стратегии развития Арктики до 2035 года будет завершена в 2020 году.
Правительство также утвердило план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года.