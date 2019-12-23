Утверждён план развития инфраструктуры Севморпути до 2035 года

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Правительство утвердило план развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) до 2035 года, соответствующее распоряжение подписано в понедельник, 23 декабря, информирует Интерфакс с ссылкой на госкорпорацию «Росатом».
Утверждён план развития инфраструктуры Севморпути до 2035 года
  • Северный морской путь. Порт Певек. Архивное фото / © Михаил Фомичев
  • РИА Новости

Отмечается, что документ такого уровня подготовлен впервые.

В сообщении говорится, что корпорация разрабатывала план в соответствии с положениями федерального законодательства (№ 525-ФЗ от 27.12.2018), наделившими «Росатом» полномочиями инфраструктурного оператора СМП.

Предусмотренные планом мероприятия разбиты на три основных этапа — до 2024, до 2030 и до 2035 года, прописаны пункты от развития инфраструктуры под крупные инвестпроекты и подготовки условий для транзитного судоходства до таких вопросов, как кадровое обеспечение судоходства в Арктике.

Уточняется, что отдельное внимание уделено аварийно-спасательной готовности, вопросам, которые находятся в ведении МЧС и Минобороны.

Ранее сообщалось об успешном завершении первого этапа ходовых испытаний российским атомным ледоколом «Арктика» проекта 22220.

Новые ледоколы будут использоваться для обеспечения круглогодичной навигации по Севморпути.

Подробнее о том, как Россия планирует развивать Северный морской путь, — в материале RT.

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