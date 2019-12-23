Утверждён план развития инфраструктуры Севморпути до 2035 года
- Северный морской путь. Порт Певек. Архивное фото / © Михаил Фомичев
- РИА Новости
Отмечается, что документ такого уровня подготовлен впервые.
В сообщении говорится, что корпорация разрабатывала план в соответствии с положениями федерального законодательства (№ 525-ФЗ от 27.12.2018), наделившими «Росатом» полномочиями инфраструктурного оператора СМП.
Предусмотренные планом мероприятия разбиты на три основных этапа — до 2024, до 2030 и до 2035 года, прописаны пункты от развития инфраструктуры под крупные инвестпроекты и подготовки условий для транзитного судоходства до таких вопросов, как кадровое обеспечение судоходства в Арктике.
Уточняется, что отдельное внимание уделено аварийно-спасательной готовности, вопросам, которые находятся в ведении МЧС и Минобороны.
Ранее сообщалось об успешном завершении первого этапа ходовых испытаний российским атомным ледоколом «Арктика» проекта 22220.
Новые ледоколы будут использоваться для обеспечения круглогодичной навигации по Севморпути.
Подробнее о том, как Россия планирует развивать Северный морской путь, — в материале RT.