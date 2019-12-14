Флагман Заполярья: российский атомный ледокол «Арктика» завершил первый этап ходовых испытаний
- Российский ледокол
- РИА Новости
- © Александр Гальперин
Российский атомный ледокол «Арктика» 14 декабря завершил первый этап ходовых испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе «Балтийского завода».
«14 декабря после завершения испытаний в Финском заливе головной атомный ледокол «Арктика», построенный на «Балтийском заводе», вернулся к достроечной стенке завода», — говорится в сообщении.
На «Балтийском заводе» сообщили, что в ходе испытаний была успешно отработана программа первого этапа: осуществлена проверка бытовых, коммуникационных и навигационных систем, а также хода от резервных дизельных генераторов. В во время испытаний ледокол достиг самостоятельной скорости в 6 узлов.
Первый этап ходовых испытаний стартовал 12 декабря. Гендиректор «Балтийского завода» Алексей Кадилов ранее сообщил, что готовность атомохода составляет 95%. Закончить все работы планируется до мая 2020 года, после чего корабль поступит в эксплуатацию.
- Ледокол «Арктика»
- РИА Новости
- © Никита Грейдин
Первый в мире
Реализация проекта 22220 направлена на плановое обновление атомного ледокольного флота РФ и обеспечение круглогодичной навигации в Арктике. На «Балтийском заводе» строятся ещё два ледокола этого типа: «Сибирь» и «Урал». Кроме того, в августе 2019 года госкорпорация «Росатом» и завод заключили контракт на строительство ещё двух судов этого проекта.
Ледоколы проекта 22220 станут самыми крупными в мире. Их водоизмещение составит 33,5 тыс. т, длина — 173,3 м, ширина — 34 м, высота борта — 15,2 м, автономность — около шести месяцев. Такие суда могут ломать лёд толщиной до 2,8 м.
Эти суда превосходят по характеристикам своих предшественников. Мощность их ядерной силовой установки РИТМ-200 разработки ОКБМ им. И.И. Африкантова (Нижний Новгород) составляет 60 МВт (против 55 МВт у аппаратов советского поколения). Атомные ледоколы имеют неоспоримое преимущество перед дизельными, так как силовая установка с ядерным реактором позволяет ему двигаться во льдах, используя всего несколько грамм топлива в день.
Другое важное преимущество новейших атомоходов заключается в автоматизации систем управления. Современное оборудование позволило почти вдвое сократить численность экипажа — до 75 человек.
Ещё одной особенностью атомоходов этого проекта является переменная осадка. Возможность изменять осадку корабля с 10,5 до 8,55 м позволяет им ходить как по глубокой воде, так и на мелководье, что важно, поскольку российские ледоколы регулярно заходят в устья сибирских рек.
Новые ледоколы заменят разработанные в СССР суда проектов 10520 и 10580. Президент РФ Владимир Путин в апреле заявил, что к 2035 году у России будет не менее 13 тяжёлых ледоколов, девять из которых — атомные.
«Сейчас в Петербурге строятся три новых атомных ледокола: «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Всего же к 2035 году Арктический флот России будет насчитывать не менее 13 тяжёлых линейных ледоколов, в том числе девять атомных», — отметил российский лидер.
Стоит отметить, что на сегодня Россия является единственной в мире страной, эксплуатирующей атомные ледоколы.
В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов подчеркнул, что Россия всё время повышает уровень развития своих технологий, в том числе в плане разработки судов, создаваемых для работы в арктических регионах.
«Более того, она сейчас подходит к этапу, когда на атомные подводные лодки нового поколения, а также корабли ледокольного класса и линкоры будут устанавливаться реакторы с неперегружаемыми каналами, которые в период службы работают без остановки. Также будет изменена форма судна, что позволит использовать новую технологию, с помощью которой можно проламывать льды большей толщины, чем могут ледоколы советской постройки», — отметил Кнутов.
Россия обладает самым многочисленным и опытным ледокольным флотом, напомнил в разговоре с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.
«У нас есть довольно хорошие традиции в судостроении, особенно ледоколов, в создании соответствующих двигателей, которые работают на ядерном топливе. Сегодня Россия является флагманом в арктических широтах», — отметил политолог.
Арктические рубежи
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв ранее рассказывал о целях, которые стоят перед атомным ледокольным флотом. В частности, планируется добиться круглогодичного использования Северного морского пути (СМП). По словам Лихачёва, это значительно улучшит качество жизни на прилегающих территориях.
Северный морской путь — транспортная артерия, проходящая вдоль арктических берегов РФ. В настоящее время администрация СМП обеспечивает навигацию в акватории от мыса Дежнёва на востоке до архипелага Новая Земля на западе. Имущественным фондом Севморпути управляет корпорация «Росатом», правовое регулирование и надзорные функции выполняет Министерство транспорта.
Замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, выступая 6 декабря на форуме «Арктика: настоящее и будущее», заявил, что к 2035 году объём перевозок по Северному морскому пути увеличится почти в восемь раз, достигнув показателя в 160 млн тонн. Для сравнения, в 2018 году этот показатель находился на отметке в 19,7 млн т.
В долгосрочных планах России — приспособить Севморпуть к международному транзиту.
По словам Юрия Кнутова, в последнее время не только Россия, но и другие державы активизировались в освоении арктических широт, проявляя интерес к СМП, потому что в Арктике находятся громадные запасы природных ресурсов.
«Технологии, которые существовали 30—50 лет назад, не позволяли к этим запасам приблизиться, но сейчас всё изменилось. Когда более дешёвые источники ресурсов окажутся исчерпаны, встанет вопрос об эксплуатации шельфа, который десятки, а может и сотни лет будет обеспечивать потребности России в сырье и редкоземельных металлах», — пояснил эксперт.
Схожей точки зрения придерживается и Кошкин.
«Нельзя останавливаться на достигнутом, потому что приарктические государства весьма активно стали осваивать территории, которые находятся под их влиянием, в связи с тем, что много неарктических государств хотели бы участвовать в разработках углеводородных материалов. В арктических шельфах находятся запасы природных ресурсов, которые сегодня востребованы во многих экономически развитых государствах, в частности Китае, Австралии, Индии», — отметил он.
Юрий Кнутов обратил внимание, что именно ледокольный флот России обеспечивает ей уникальное преимущество в освоении арктических широт.
«Россия обладает преимуществом в плане оснащения своего ледокольного флота перед другими странами, имеющими доступ в полярный круг. Сегодня у США всего два действующих ледокола, по сравнению с которыми даже советские ледоколы выглядят совершеннее и современнее. Если рассматривать ледоколы, которые сейчас строит Россия, то они на порядок лучше, чем у американцев», — подчеркнул эксперт.
Кошкин же отметил, что создание новых ледоколов — это только часть тех задач, которые надо решить для освоения СМП.
«Россия должна обеспечить себя соответствующими портами, средствами для провода судов, обустроить инфраструктуру Северного морского пути. При этом такие суда, как «Арктика», «Сибирь» и «Урал», безусловно, позволят ей сделать СМП более привлекательным для перевозчиков», — заключил политолог.
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