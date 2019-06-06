«Курс на лёд»: фильм RTД о том, как работают полярники в Арктике

Россия ищет новые пути освоения Арктики. Раньше исследователи жили и работали на дрейфующих станциях «Северный полюс», но из-за таяния арктических льдов СП много раз оказывались в опасности и людей приходилось эвакуировать атомными ледоколами или самолётами. В связи с этим сегодня учёные используют специальные суда — плавучие лаборатории. Как полярники работают в новых условиях — в новом фильме RTД «Курс на лёд».

На RTД состоялась премьера документального фильма «Курс на лёд». В нём рассказывается, как российские учёные готовятся исследовать Арктику с помощью нового, более безопасного типа станций.

Вот исследовательское судно «Академик Трёшников» поднимается до 82-го градуса северной широты, чтобы провести эксперимент: ему нужно найти толстую льдину, вклиниться в неё и разбить рядом с бортом лагерь. И всё это необходимо сделать, чтобы приблизиться к созданию нового типа станций.

Первые научно-исследовательские станции в Арктике были созданы с целью передачи данных о погоде для планирования авиаперелётов. Данные полярных экспедиций также используют синоптики для точных построений погодных моделей.

Дрейфующие научно-исследовательские станции «Северный полюс» (или СП), которые традиционно работали в Арктике, нередко подвергались опасности из-за тающих ледников.

Раньше будни полярников выстраивались по простой схеме: осенью людей высаживали на многолетнюю льдину и год они жили на ней, медленно дрейфуя по Северному Ледовитому океану. Теперь такая схема работы стала невозможной из-за таяния арктических льдов.

Один из героев фильма, Николай Фомичёв, был начальником последней станции СП-40, которая оказалась в опасности, когда льдина под ней стала разрушаться. Его товарищи вспоминают, как льдина раскололась и трещина прошла между построек станции, разделив жилой комплекс и павильоны с оборудованием, — пришлось срочно вызывать атомный ледокол и спасать имущество. После этого история станций типа «Северный полюс» закончилась.

RT

Новые методы работы

Раньше работа полярников осложнялась поиском места, на котором требовалось разместить станцию. Найти нужную льдину очень сложно: она должна быть достаточно крепкой, чтобы её не разрушило зыбью — отголоском дальнего шторма, до которого может быть больше сотни морских миль. При этом необходимо соблюдать осторожность, не застрять во льдах и иметь возможность самостоятельно выбраться назад.

Участники экспедиции вспоминают историю, когда ледокол «Михаил Сомов» забрал полярников с зимовки, но внезапный циклон забил выход из бухты льдом: в тот раз людей вывозили самолётами, а команда судна дрейфовала на нём шесть месяцев.

Фактически эксперимент с участием «Академика Трёшникова» положил начало новому типу станций — лагерю в связке с судном, представляющим из себя лабораторию.

Опыт существования станции «судно-лёд» лягут в основу работы новой плавучей платформы, которую планируется спустить на воду уже в 2021 году. Её автономный дрейф рассчитан на два года: люди будут жить на платформе, а работать на льду. В ближайшем будущем станции такого типа должны стать преемницами «Северного полюса». Строительство первой из них уже начато.

Смотрите «Курс на лёд» на RTД.