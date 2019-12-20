«Активное освоение удалённых территорий»: какие преимущества имеют российские плавучие атомные электростанции

В чукотском городе Певек была запущена плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) проекта 20870 «Академик Ломоносов». Сейчас платформа питает жилые районы, а в следующем году будет обеспечивать энергией и промышленность региона. Введённая в строй электростанция благодаря двум реакторам ледокольного типа КЛТ-40С способна генерировать 70 МВт и обогревать населённый пункт численностью 100 тыс. человек. Как считают в «Росатоме», ПАТЭС станет одним из ключевых элементов инфраструктуры Северного морского пути.

На Чукотке в городе Певек заработала первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) проекта 20870 «Академик Ломоносов», сообщается на сайте «Росатома». Генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Петров назвал включение генераторов станции в сеть «историческим событием». В следующем году «Ломоносов» будет питать энергией промышленность Чукотского автономного округа.

«Таким образом, сделан важнейший шаг на пути к развитию Певека как новой энергетической столицы региона, опорного пункта освоения западной Чукотки и ключевого звена Северного морского пути. Основная задача текущего года успешно выполнена, а задача на следующий, 2020 год — выполнить сдачу ПАТЭС в промышленную эксплуатацию», — заявил Петров.

В конце августа «Академик Ломоносов» отправился в Певек из Мурманска, где он находился с прошлого года. Путь протяжённостью более 4,7 тыс. км плавучая станция преодолела с помощью ледокола «Диксон» и двух буксиров. В сентябре ПАТЭС пришвартовалась к берегам Чукотки. В течение осени экипаж «Ломоносова» проводил комплекс пуско-наладочных работ, связанных с подготовкой к выдаче электрической и тепловой энергии.

«Академик Ломоносов» является самой северной АЭС России. Это 11-я атомная электростанция на территории РФ. В перспективе плавучий энергоблок должен заменить мощности Чаун-Билибинского энергоузла, в который входят Чаунская теплоэлектростанция и Билибинская АЭС.

«Академик Ломоносов» на Чукотке

© АО «Концерн «Росэнергоатом»

Как считают в «Росэнергоатоме», «Академик Ломоносов» создаст условия для ускоренного социально-экономического развития Чукотки и станет одним из ключевых элементов инфраструктуры Северного морского пути. В частности, эксплуатация ПАТЭС поможет реализовать крупные инфраструктурные проекты и обеспечить круглогодичную ледокольную проводку.

«На базе российских технологий»

Станция оснащена двумя водо-водяными реакторными установками ледокольного типа КЛТ-40С, которые могут вырабатывать 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии. ПАТЭС может обеспечивать электричеством и теплом населённый пункт, где проживают около 100 тыс. человек.

КЛТ-40С был разработан специалистами АО «ОКБМ Африкантов» (Нижний Новгород) специально для «активного освоения удалённых территорий», богатых полезными ископаемыми: нефтью, газом, углём, золотом, железной рудой, редкими металлами. Также реактор может выступать источником энергии для предприятий перерабатывающей отрасли.

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В материалах «ОКБМ Африкантов» говорится, что в сложных природно-климатических условиях расходы на передачу энергии могут в несколько раз превышать стоимость её производства. Однако КЛТ-40С решает данную проблему благодаря низким капитальным и эксплуатационным затратам. Срок службы энергоблока составляет 40 лет. После его завершения предусмотрена утилизация.

Важным преимуществом реактора, как отмечает разработчик, является высочайший уровень безопасности. Он устойчив к авариям, отказам, пожарам, ошибкам персонала, динамическим и ударным нагрузкам. Кроме того, эксплуатация КЛТ-40С исключает токсичные выбросы и загрязнение атмосферы. Радиационное воздействие на окружающую среду ограничено долями процента от уровня естественного фона.

Проектирование «Академика Ломоносова» осуществлялось ЦКБ «Айсберг» (Санкт-Петербург). Станция была построена на АО «Балтийский завод» в северной столице. В мае 2018 года ПАТЭС была отбуксирована в Мурманск, где состоялась загрузка ядерного топлива.

Как сообщает «Росатом», «Академик Ломоносов» выполнен «на базе российских технологий атомного судостроения» с учётом опыта эксплуатации ядерных установок на отечественных ледоколах. Водоизмещение станции составляет 21 тыс. т, длина — около 140 м, ширина — 30 м, осадка — 5,6 м.

Буксировка «Академика Ломоносов» из Мурманска

© АО «Концерн «Росэнергоатом»

Конструктивно станция состоит из плавучей платформы, отдалённо напоминающей ледокол, гидротехнических сооружений, обеспечивающих безопасную стоянку в акватории, и объектов береговой инфраструктуры площадью 1,5 гектара. Они необходимы для передачи энергии населённым пунктам и предприятиям.

В настоящее время специалисты «ОКБМ Африкантов» и «Айсберга» создают новое поколение ПАТЭС, который будет более компактным и мощным, чем «Ломоносов». Станция будет оснащена двумя водо-водяными реакторами типа РИТМ-200M, которые способны генерировать около 100 МВт. Водоизмещение плавучей АЭС составит — 12 тыс. т, длина — около 110 м, ширина — 25 м.

«Широко востребованы во всём мире»

Как считают опрошенные RT эксперты, использование ПАТЭС позволит России эффективнее осваивать огромные арктические пространства, где вопрос электрогенерации и обогрева стоит необычайно остро. Как правило, в удалённых районах Арктики используются мобильные дизельные электростанции, работоспособность которых напрямую зависит от количества топлива.

«Эксплуатация «Академика Ломоносова» имеет огромное значение для экономического освоения Заполярья и других удалённых регионов России, где фактически отсутствует инфраструктура, пригодная для комфортной хозяйственной деятельности», — заявил RT директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

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По мнению эксперта, в перспективе Россия сможет экспортировать ПАТЭС. Наибольшую потребность в плавучих АЭС, помимо различных островных территорий, испытывает Африка. На чёрном континенте интенсивно развивается добыча природных ресурсов при отсутствии развитой инфраструктуры, рассуждает Правосудов.

В беседе с RT эксперт по ядерной энергетике, президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов отметил, что строительство ПАТЭС в перспективе позволит решить множество проблем, с которыми сталкиваются хозяйствующие субъекты и население, проживающее в Арктике и других удалённых регионах.

«Энергия, которую производят плавучие атомные станции, достаточно дорогая. Но если рядом с населённым пунктом или предприятием нет газового или угольного месторождения, то другого стабильного источника энергии в Заполярье, на островах и удалённых территориях не найти. Например, в Якутии для обеспечения добычи золота используются дизель-генераторы. Естественно, что доставка и закупка этого топлива обходится также недёшево», — констатировал Анпилогов.

Строительство «Академика Ломоносова»

РИА Новости

© Александр Гальперин

По мнению аналитика, ПАТЭС «однозначно выигрывает» у дизельных электростанций, которые часто используются не только в Арктике, но и в южных странах, лишённых энергоресурсов. Кроме того, утилизация плавучих АЭС не потребует больших финансовых расходов.

«Когда мы говорим про атомную энергетику, необходимо смотреть на десятилетия вперёд. Сейчас из эксплуатации выводится Билибинская АЭС. Утилизация отработанного на этой АЭС ядерного топлива потребует столько денег, что можно построить новую станцию. Поэтому в северных широтах целесообразно использовать плавучие энергоблоки. Как только они отработают своё — их отбуксируют в Мурманск, где есть необходимые для утилизации мощности», — пояснил Анпилогов.

По оценке эксперта, «Академик Ломоносов» способен решить вопрос энергоснабжения всего Чукотского автономного округа и будет способствовать экономическому развитию региона. Также Анпилогов ожидает строительство новых атомных платформ в 2020-е годы.

«ПАТЭС могут быть широко востребованы во всём мире. Я думаю, что в среднесрочной перспективе в эксплуатацию будут сданы несколько новых станций. Однако их широкому распространению объективно препятствуют низкие цены на газ. Как только они вырастут, спрос на ПАТЭС увеличится, причём не только в России», — подытожил Анпилогов.