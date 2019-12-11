Полярный автопром: какими возможностями обладают новейшие арктические вездеходы России
- Автомобиль «Русак» и гусеничная машина «Хорт»
- © RT
В январе 2020 года в России начнётся серийное производство новейшего арктического вездехода «Шерп» с колёсной формулой 10×10. Об этом сообщил RT начальник экспериментально-испытательного отдела компании «Шерп» (Санкт-Петербург) Александр Чикин.
«В январе мы запускаем производство нового «Шерпа», приспособленного под условия Арктики. Данная машина впервые была представлена публике в октябре в городе Торонто. Уже есть предзаказы на март. Мы планируем выпускать машину в нескольких вариантах: для геологоразведки, укладки кабеля, вахтовки рабочих и различных транспортных нужд», — сказал в беседе с RT Чикин.
«Шерп» — двухзвенный вездеход. На его заднюю шестиколёсную платформу можно установить жилой или медицинский модули, транспортный блок, электростанцию, небольшую буровую установку. Машина уже прошла испытания в высоких широтах, успешно проехав 10 тыс. км от Архангельска до Анадыря.
Главное достоинство «Шерпа» — способность преодолевать самые сложные участки местности и эффективно форсировать водные преграды. Например, машина может самостоятельно с полной нагрузкой выбраться на лёд из полыньи.
Максимальная скорость движения петербургской амфибии по бездорожью — 35 км/ч, по открытой воде — 6 км/ч, максимальная крутизна подъёма — 40 градусов, автономия — до 1 тыс. моточасов, грузоподъёмность — 5,5 т, расход — 9 л/ч, допустимый запас топлива — 880 литров при вместимости основного бака в 300 литров.
Как утверждает разработчик, машина отличается комфортной для водителя плавностью хода за счёт пневмоциркуляции, Накачка колёс осуществляется выхлопными газами. Ремонтировать машину можно, не выходя из кабины, — все узлы и агрегаты «Шерпа» находятся под открывающимся полом. Но основная особенность вездехода заключена в управлении штурвального типа из-за особенности конструкции задней секции.
«Узел перелома «Шерпа» работает в трёх плоскостях. В связи с этим вместо обычного руля мы установили штурвал, как на старых самолётах (современные лайнеры пилотируются с помощью сайдстика. — RT). Штурвал позволяет водителю поднимать, опускать и поворачивать заднюю секцию на сложных участках дороги», — отметил Чикин.
- © Кадр: видео YouTube/SHERP the Ark
Собеседник RT не сомневается в успехе машины на российском и на зарубежных рынках. По его словам, «Шерп» будет незаменимым помощником человека в суровых условиях Заполярья.
«Наши машины продаются по всему миру. Самый крупный зарубежный рынок — это Канада, где у нашей компании своё представительство и развёрнут небольшой сборочный завод. Кроме того, наша продукция поставляется в страны Европы, Южной Америки, Африки, а также в Австралию. Но основные клиенты сосредоточены, конечно же, в России», — рассказал Чикин.
«Несущие возможности»
Ещё одной новейшей разработкой отечественных инженеров для передвижения в высоких широтах является вездеход «Хаски» с колёсной формулой 6×6. Машина была разработана в стенах компании «ТРЭКОЛ» (Люберцы). Как заявил в беседе с RT главный конструктор предприятия Андрей Теплов, «Хаски» — одна из лучших в мире амфибийных машин с дюралюминиевым каркасно-панельным кузовом (в основном выпускаются вездеходы со стеклопластиковым кузовом).
«В условиях Арктики дюралюминиевый корпус обладает лучшей ремонтопригодностью. Его относительно несложно починить в полевых условиях, тогда как для работы со стеклопластиковым кузовом не обойтись без тёплого помещения. Также у кузова «Хаски» в два раза толще стенка (50 мм) по сравнению с другими нашими моделями. Это позволило хорошо утеплить машину», — сообщил Теплов.
Вездеход предназначен для транспортировки грузов массой до 1,5—2 т и перевозки пассажиров (вместимость — 14 человек вместе с водителем). Объём основного бака автомобиля — 210 литров, но на бортах «Хаски» можно закрепить дополнительные ёмкости и канистры с топливом. Общий запас топлива машины Теплов оценил в 340—370 литров.
- Вездеход «Хаски»
- © ТРЭКОЛ
«Сейчас заказчикам интересна техника с большей грузоподъёмностью и пассажировместимостью. Наше предприятие пошло навстречу этим пожеланиям и разработало данный образец. Ранее мы выпускали модельный ряд с шинами размерностью 1030—1050 см. Соответственно грузоподъёмность была порядка 1 т. У «Хаски» колёса — 1600 см. За счёт этого были значительно увеличены несущие возможности», — подчеркнул Теплов.
Ранее «Хаски» прошла сертификационные испытания на Бронницком полигоне Министерства обороны в Подмосковье. В войска и силовые структуры вездеход будет поставляться в специальных модификациях. Также амфибия может пойти на экспорт. Клиентами «ТРЭКОЛ» являются Ливан, Иран, Южный Судан. В настоящее время компания налаживает сотрудничество с Турцией.
В начале декабря на прошедшем в Санкт-Петербурге международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» впервые была представлена линейка арктических вездеходов Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) им. Р.Е. Алексеева и «Управляющей компании КОМ» (Набережные Челны).
Техника адаптирована для передвижения в полярных районах с неразвитой сетью дорог. Как рассказал RT на полях форума заведующий научно-исследовательской лабораторией «Специальные машины и механизмы» НГТУ Александр Блохин, особое значение в высоких широтах имеет колёсный транспорт.
«Мало кто знает, что в Арктике действуют жёсткие экологические стандарты, которые касаются не только качества топлива и уровня выброса вредных веществ. Например, на гусенице в летний период ездить нельзя, так как она губит растительность региона. В свою очередь колёсный вездеход должен быть изготовлен таким образом, чтобы не навредить полярной флоре», — отметил Блохин.
На выставке в Петербурге нижегородский вуз продемонстрировал гибридный вездеход К-8 «Русак». Его разработка осуществляется при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. В зависимости от модификации машина способна перевозить 14—20 человек и различные грузы массой до 2,5 т.
Особенность «Русака» — электромеханическая трансмиссия. Машина оснащена двигателем внутреннего сгорания и двумя электросиловыми агрегатами мощностью 75 КВт каждый. Гибридная силовая установка улучшает запуск машины в мороз и даёт дополнительный ресурс при движении в условиях дефицита бензина.
- Автомобиль «Русак» на арктическом форуме в Санкт-Петербурге
- © RT
При полных баках (300 литров) на самых сложных участках машина способна преодолевать 300 км, на ровной грунтовой дороге или шоссе — до нескольких тысяч километров. Почти все ключевые элементы «Русака» являются оригинальной разработкой учёных НГТУ и специалистов «КОМа»: трансмиссия, водомёты, раздаточные коробки, карданные передачи, колёсные и дополнительные редуктора.
«Мы стремились создать вездеходы, которые могли бы длительный период времени обходиться без ремонта. С этой целью в гибридном «Русаке» есть так называемый мягкий режим — способ движения, где оптимально реализован наибольший крутящий момент. Это порядка двух тысяч оборотов в минуту», — заявил в разговоре с RT председатель совета директоров компании «КОМ» Василий Маньковский.
Также на форуме в Петербурге был представлен образец семейства особо лёгких гусеничных машин «Хорт» массой до 2 т. Грузоподъёмность вездехода — 500 кг, вместимость — 6 человек. Данный вид транспорта, как считают разработчики, незаменим в условиях продолжительного холодного сезона.
«Почти все узлы, системы и агрегаты «Хорта» унифицированы с «Русаком». Такой подход оптимизирует процесс производства и снижает стоимость машин. «Хорт» выполняет те же задачи, что и «Русак». Это перевозка людей и грузов, аварийно-спасательные работы, обогрев. Машины испытали в Якутии и на Чукотке. В год мы можем выпускать до 50 единиц этой техники», — сообщил Блохин.
Обеспечить безопасность
Почётный полярник РФ, кандидат физико-математических наук Виктор Боярский заявил в комментарии RT, что новейший вездеходный транспорт упростит экономическое и военное освоение высоких широт. Наиболее востребованными он назвал колёсные амфибии с шинами низкого давления, которые не наносят ущерба уникальной арктической флоре.
«Сейчас в России существует определённая нехватка многофункциональных машин, адаптированных под суровые природно-климатические условия Арктики. Но судя по всему отечественные инженеры находятся на правильном пути. Главное, чтобы новые вездеходы обеспечили безопасность работ в полярных районах с учётом погодных сюрпризов», — подчеркнул Боярский.
Аналогичной точки зрения придерживается ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Валерий Журавель. По его мнению, транспортная доступность в Арктике — ключевая преграда в освоении полярных регионов РФ.
«Без наземного транспорта в Арктике тяжело осуществлять строительные работы, доставлять людей, материалы и оборудование. Ещё один важный аспект — аварийно-спасательные операции. Новые вездеходы позволят оперативно реагировать на ЧП. Все эти проблемы не первый год решают наши учёные и делают это вполне успешно», — резюмировал Журавель.
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