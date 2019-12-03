Эксперт оценил платформу «Бумеранг»
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- РИА Новости
«Бумеранг» — это новое видение применения легкобронированной техники для ведения боевых действий. Это повышенная боевая мощь, улучшенные ходовые качества, эргономичность», — заявил он.
По его словам, силовая установка позволяет быстрее передвигаться по пересечённой местности.
Ранее стало известно, что Военно-промышленная компания совместно с ГАБТУ и научно-исследовательскими организациями Министерства обороны России завершила предварительные испытания опытных образцов боевой машины пехоты и бронетранспортёра на базе шасси «Бумеранг».
Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава».