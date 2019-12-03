«Адекватный способ защиты арктических рубежей»: как Россия усиливает авиационное присутствие в Заполярье
- Самолёт морской авиации ВМФ взлетает с аэродрома
- © Министерство обороны РФ
В структуре 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота (СФ) появились два новых авиационных формирования — гвардейский смешанный и корабельный противолодочный вертолётный полки, сообщает пресс-служба Северного флота. Данные соединения дислоцированы на аэродроме Североморск-1 (Киркенесская Краснознамённая база).
«На вооружении отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка Северного флота стоят вертолёты Ка-27 в противолодочном и спасательном варианте, а также штурмовой Ка-29. В отдельный гвардейский смешанный авиаполк входят экипажи противолодочных самолётов Ил-38 и военно-транспортных самолётов», — говорится на сайте Минобороны РФ.
Усиление противолодочных возможностей
В беседе с RT доктор военных наук, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков пояснил, что создание новых авиационных полков необходимо, прежде всего, для усиления противолодочной обороны северо-западных районов РФ.
Эксперт напомнил, что в Мурманской и Архангельской областях находится основная часть инфраструктуры Северного флота: военно-морские базы (Видяево, Беломорск, Западная Лица, Североморск, Гаджиево, Полярный), штаб (Североморск), а также ряд ведущих судостроительных предприятий РФ («Севмаш», «Звёздочка»).
«Северный флот — самое мощное оперативно-стратегическое объединение ВМФ, которое наряду с Тихоокеанским флотом составляет основу нашей морской компоненты ядерной триады. Поэтому северо-западные рубежи российской Арктики нуждаются в надёжной защите, в том числе от подводных лодок противника, которые ведут разведку вблизи наших рубежей», — подчеркнул Сивков.
По словам эксперта, усиление противолодочной авиации в районе Баренцева моря — наиболее адекватный способ защиты арктических рубежей РФ. В современных условиях наибольшую угрозу для субмарин представляет авиационная техника, способная с помощью специальных средств отслеживать и уничтожать подводные силы противника, заявил Сивков.
В комментарии RT заслуженный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов подчеркнул, что вопрос противолодочной обороны для СФ имеет большое значение в силу специфики географии северо-западного района российской Арктики.
«Во-первых, Мурманская область граничит с Норвегией, где усиливается американское военное присутствие. Во-вторых, географическая особенность Баренцева моря, где находятся полигоны и районы боевого дежурства Северного флота, такова, что туда из-за отсутствия естественных препятствий могут относительно легко заходить иностранные военные корабли», — констатировал Попов.
По мнению эксперта, вполне закономерно, что в условиях интенсивной разведывательной деятельности НАТО Россия усиливает противолодочные возможности на арктическом направлении. Также Попов обратил внимание на то, что в экономической зоне РФ в Заполярье расположены крупные районы рыбного промысла и залежи энергоресурсов, которые также нуждаются в патрулировании авиацией Северного флота.
- Российский патрульный самолёт пролетает над Арктикой
- © Министерство обороны РФ
Угрозы, исходящие со стороны государств-членов альянса в Заполярье, детально описаны в докладе Совета Федерации под названием «Проблемы обеспечения национальной безопасности Арктической зоны Российской Федерации». В документе говорится, что военная активность западных государств увеличивает «вероятность развязывания военных конфликтов различной интенсивности против России».
Как полагают в Совете Федерации, планы по расширению зон национальной юрисдикции вынашивают США, Дания, Норвегия и Канада. Данные государства пытаются ограничить рост влияния РФ в Арктике и провести передел «традиционных морских государственных границ за счёт России».
Также, как отмечается в докладе, усиление военной активности НАТО проявляется в регулярном проведении масштабных военных учений с применением подводных лодок, робототехники и БПЛА, развёртывании новых арктических формирований вооружённых сил, увеличении интенсивности полётов боевой авиации, в том числе стратегической.
«Спектр боевых возможностей»
Последние годы Минобороны РФ реализует комплекс мероприятий по развитию авиационного присутствия в Арктике. С 2013 года Заполярье на постоянной основе патрулирует авиация Северного флота. Речь идёт о дальних противолодочных самолётах Ту-142 и Ил-38. Полёты осуществляется над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и вдоль Северного морского пути (СМП).
Из информации Минобороны следует, что география полётов Ту-142 и Ил-38 постоянно расширяется. Во время патрулирования экипажи самолётов передают важную для навигации судов информацию. Также лётчики совершенствуют навыки управления в сложных условиях высоких арктических широт.
Заполярье отличается нестабильной метеорологической обстановкой, однообразием местности с малым количеством визуальных и радиотехнических ориентиров. Кроме того, для Арктики характерны сильные магнитные аномалии из-за близости к полюсу. В результате распространение радиоволн становится неустойчивым, что ухудшает радиосвязь и ограничивает применение бортового оборудования, говорится в материалах Минобороны.
В августе на границе Баренцева и Норвежского морей экипажи Ту-142 и Ил-38 приняли участие в учениях Северного флота по обнаружению и уничтожению подводных лодок условного противника. На завершающем этапе манёвров они провели бомбометание.
В планах военных переброска в Арктику самолётов оперативно тактической авиации. В апреле 2016 года командующий Северным флотом (с мая — главком ВМФ) Николай Евменов доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу о том, что в Заполярье может быть размещено звено истребителей-перехватчиков МиГ-31 или фронтовых бомбардировщиков Су-34.
В январе газета «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ сообщила о том, что до конца года Арктику начнут патрулировать две эскадрильи МиГ-31БМ Северного и Тихоокеанского флотов. В прошлом году военные провели серию лётно-тактических учений с применением этих самолетов. В ходе манёвров экипажи совершали полёты на расстояние более 4 тыс. км и проводили дозаправку в воздухе.
- Истребитель МиГ-31
- © Министерство обороны РФ
По данным Минобороны, в октябре пара МиГ-31 выполнила перебазирование с авиабазы Елизово Камчатского края на оперативный аэродром в Анадыре в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. Во время полёта экипажи истребителей отработали электронные пуски ракет класса «воздух-воздух» большой дальности.
По сообщению источников ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, в середине ноября МиГ-31 впервые в регионе Заполярья осуществил пуск гиперзвуковой ракеты Х-47М2 «Кинжал». Боеприпас поразил цель на полигоне Пембой (Воркута). Скорость ракеты достигла 10 Махов.
«МиГ-31 — уникальный перехватчик, способный выполнять миссии на дальних расстояниях. Он специально разрабатывался в советские годы для прикрытия обширных арктических пространств. С появлением «Кинжала» спектр боевых возможностей МиГ-31 стал шире. Модификации этого истребителя способны поражать крупные надводные и наземные цели», — сказал Попов.
Также, по информации «Известий», Минобороны собирается сформировать на Северном флоте эскадрилью Су-34 для защиты СМП. Самолёт обладает лётными качествами, которые позволяют ему преодолевать гигантские расстояния. Так, без дозаправки он может пролететь до 4,5 тыс. км, а с дозаправкой — порядка 7 тыс. км.
«На мой взгляд, Су-34 необходим в Арктике для того, чтобы у наших «западных партнёров» даже не возникло желания направлять военные корабли и подлодки в Северному морскому пути. Су-34 может применять боеприпасы, способные отправить на дно практически любую военно-морскую технику», — уверен Попов.
Наращивание авиационного присутствия России в Арктике сопровождается развитием аэродромной сети. По состоянию на начало 2019 года Минобороны завершило реконструкцию 19 аэродромов в заполярном регионе, которые были заброшены после распада СССР. В ближайшее время будут сданы в эксплуатацию несколько новых воздушных гаваней.
Самый северный аэродром РФ строится на архипелаге Земля Франца-Иосифа. В мартовском интервью газете «Красной звезда» начальник морской авиации ВМФ генерал-майор Игорь Кожин заявил, что большинство российских аэродромов в Арктике станут круглогодичными и смогут принимать самолёты всех типов.
Владимир Попов полагает, что развитая инфраструктура в Заполярье заметно упростит отечественной авиации выполнение множества задач в регионе. Кроме того, новые воздушные гавани будут выполнять роль аэродромов подскока для стратегических бомбардировщиков, что объективно усилит возможности воздушной компоненты ядерной триады РФ.
«Я думаю, что наша боевая авиация будет нести службу на арктических аэродромах на ротационной основе. Воздушные гавани будут оснащены всем необходимым для заправки, техобслуживания и вооружения самолётов. Создание аэродромной сети позволит отечественным самолётам и вертолётам эффективно выполнять задачи как в мирное время, так и в угрожаемый период», — подытожил Попов.
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