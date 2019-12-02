«Особая подготовка»: на что способна горная дивизия ВДВ России

Командующий ВДВ России Андрей Сердюков в ходе рабочей поездки проверил обустройство военной инфраструктуры 7-й Гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии. Развёрнутое в Новороссийске соединение оснащено самыми современными образцами вооружения, военной техники, средствами десантирования и связи. В зоне ответственности дивизии — Крым и Северный Кавказ. Как отмечают эксперты, наличие этого соединения позволяет России эффективно решать боевые задачи в сложнейших природно-климатических условиях.

Во время рабочей поездки командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков проверил обустройство военной инфраструктуры новороссийской 7-й Гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии. Кроме того, он оценил готовность соединения к новому учебному году.

«В военных городках были осмотрены объекты казарменного фонда, парковых и складских зон. Проведён смотр вооружения и военной техники, учебно-материальной базы, полигонного оборудования и оценена его готовность к занятиям по боевой подготовке зимой», — сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ходе визита командующий ВДВ также открыл новый тренировочный комплекс на территории дивизии. В него входят залы для занятий боксом и борьбой, тренажёрные помещения и бассейн «Атлант», где десантники могут отрабатывать преодоление водных преград со стрелковым оружием.

Десантники отрабатывают преодоление водной преграды в бассейне «Атлант»

© Министерство обороны РФ

Как отмечают опрошенные RT эксперты, 7-я десантно-штурмовая дивизия играет особую роль в обеспечении безопасности России. В зоне ответственности соединения — Крым и Северо-Кавказский регион. Также десантники с горной подготовкой в случае необходимости могут выполнять задачи в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

«Новороссийское соединение ВДВ состоит из бойцов, способных эффективно действовать на горной местности. Их подготовке российское командование уделяет самое серьёзное внимание. Такие военнослужащие необходимы России главным образом для противодействия терроризму. Учитывая текущую ситуацию, они могут быть переброшены почти в любую географическую точку, если такая необходимость, конечно, возникнет», — пояснил полковник в отставке Виктор Литовкин.

На защите южных рубежей

7-я дивизия ВДВ была сформирована в октябре 1948 года на базе 322-го Гвардейского парашютно-десантного полка, получившего боевое крещение в боях за Венгрию и Чехословакию в последние месяцы Великой Отечественной войны. Соединение участвовало в афганской кампании, в 1993—1996 годах десантники выполняли миротворческую миссию в Абхазии, а с 1995 по 2004 год воевали с террористами в Чечне. За успешное выполнение боевых задач, мужество, отвагу и героизм 18 военнослужащим дивизии присвоено звание Героя России.

В материалах Минобороны отмечается, что в настоящее время 7-я Гвардейская десантно-штурмовая дивизия оснащена самыми современными образцами вооружения, военной техники, средствами десантирования и связи.

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Показателем высокого профессионализма новороссийской дивизии ВДВ аналитики назвали прошедшие этим летом в Крыму совместные учения с частями военно-транспортной авиации. В первой половине июля на полуостров десантировались более 2,4 тыс. бойцов соединения. Подобные масштабные манёвры проводились впервые.

Высадку военнослужащих обеспечивали 40 самолётов Ил-76, поднявшихся с аэродромов Иваново-Северный и Ульяновск-Восточный. Десантирование осуществлялось с малых высот (от 600 до 900 м), причём одновременно из всех машин. После приземления бойцы 7-й дивизии уничтожили объекты условного противника и незаконных вооружённых формирований, а также овладели полевым аэродромом.

«Тот факт, что площадки приземления, на которые производилось десантирование, являются одними из самых сложных, так как находятся вблизи моря, а также то, что десантирование из самолётов производилось двумя параллельными потоками по 20 самолётов в каждом, на минимальных расстояниях между ними, потребовало от командиров и личного состава более тщательной подготовки в отработке вопросов десантирования в данных условиях», — заявил заместитель начальника штаба ВДВ генерал-майор Алексей Наумец.

Военнослужащие РФ осуществляют десантирование

РИА Новости

© Евгений Биятов

Как полагает командующий Военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, применение данного тактического приёма «позволяет значительно сократить время десантирования».

Также десантники регулярно выполняют задачи в рамках манёвров Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ).

«Война в горах»

В 2005 году структура ВДВ была разделена на три компонента: воздушно-десантный (основной), десантно-штурмовой и горный, который как раз и представлен 7-й Гвардейской десантно-штурмовой дивизией. Как считают эксперты, на такое решение Минобороны повлияла афганская кампания и боевые действия на Северном Кавказе. В данных конфликтах военнослужащие испытывали трудности в связи с отсутствием опыта ориентирования на горной местности, нехваткой специального вооружения и амуниции.

В Афганистане десантники в основном прикрывали движение советских колонн, занимая господствующие высоты. По воспоминаниям командующего 40-й армией (1987—1989) генерал-полковника Бориса Громова, военнослужащим приходилось штурмовать горные вершины в экипировке весом 40—60 кг. Тяжело десантники переносили и температурные перепады. На афганском высокогорье температура воздуха могла меняться от +50 °C днём до -20 °C ночью.

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Как пояснил RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко, ведение боевых действий осложняется огромным количеством природных климатических факторов, которые ограничивают возможность использования авиационной техники, артиллерии, танков, бронемашин и средств связи. Нередко в условиях высокогорья определённое преимущество получает менее технологичный противник, хорошо знающий окружающую местность.

«Война в горах — невероятно сложное мероприятие, требующее особой подготовки и наличия широкой номенклатуры специального вооружения: от обуви и одежды до сложных технических комплексов. В горах фактически нет линии фронта, поэтому очень непросто вести разведку, доставлять грузы, прикрывать наступающие и отступающие войска», — рассказал Дрозденко.

В свою очередь, Виктор Литовкин назвал умение вести боевые действия в горах показателем высокого качества подготовки военнослужащих. По его словам, сложный рельеф часто лишает войска преимуществ в мобильности и средствах огневого поражения.

«К личному составу предъявляются весьма жёсткие требования. Это должны быть выносливые, физически крепкие ребята, способные преодолевать перевалы и переносить сложные погодные условия. Вполне закономерно, что Минобороны остановило свой выбор на ВДВ — одном из самых боеспособных формирований в наших вооружённых силах», — рассуждает Литовкин.

Новороссийские десантники в Крыму

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Аналогичной точки зрения придерживается профессор Академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин. В комментарии RT он также отметил, что на создании горных частей в первую очередь отразился опыт Афганской войны и антитеррористических кампаний на Северном Кавказе.

«Реформировать армию в 1990-е годы из-за всеобщей анархии и безденежья было нереально. Отсутствие подразделений, обученных воевать в горной местности, негативно повлияло на результативность обеих чеченских кампаний. Конфликт в Южной Осетии 2008 года в очередной раз продемонстрировал необходимость высокомобильных горных войск», — констатировал Козюлин.

Аналитик считает, что «горная специализация» 7-й дивизии ВДВ позволяет выполнять поставленные антитеррористические задачи и защищать национальные интересы России в разных регионах мира.

«Формирование горной дивизии «крылатой пехоты» в Новороссийске было обосновано характером угроз на южном направлении. Прежде всего это терроризм, диверсионная деятельность, агрессивные действия недружественных государств. Усвоенный опыт позволил создать специализированное горное соединение в структуре воздушно-десантных войск», — подытожил Козюлин.