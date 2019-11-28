«Стабилизирующий фактор»: какие вопросы будут обсуждаться на саммите ОДКБ в Бишкеке

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Виктор Миронов, Елизавета Комарова
В столице Киргизии стартует саммит Организации Договора о коллективной безопасности. В пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин и лидеры стран, входящих в ОДКБ, рассмотрят ключевые темы союзнического взаимодействия в рамках организации. Как подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров, одним из центральных вопросов саммита станет безопасность в среднеазиатском регионе и борьба с террористической угрозой, исходящей с территории Афганистана. Эксперты называют ОДКБ очень важным форматом, который стал важным элементом стабильности на постсоветском пространстве.
«Стабилизирующий фактор»: какие вопросы будут обсуждаться на саммите ОДКБ в Бишкеке
  • Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе
  • kremlin.ru

В Бишкеке, столице Киргизии, председательствующей в этом году в ОДКБ, 28 ноября открывается сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В ней принимают участие президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе встречи «планируется рассмотреть ключевые темы союзнического взаимодействия в рамках организации, а также обменяться мнениями по актуальным региональным и международным проблемам».

Ряд тем предполагается обсудить в узком составе, рассказал журналистам пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. Речь идёт прежде всего о вопросах безопасности в зоне ответственности организации. 

Напомним, в 2020 году страной, председательствующей в ОДКБ, станет Россия.

«Стабилизирующий фактор»

Накануне сессии СКБ, 27 ноября, состоялось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации, в котором принимал участие и глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Сконцентрировались мы на задачах укрепления потенциала ОДКБ в различных сферах, рассмотрели проекты документов, которые завтра выносятся на Совет коллективной безопасности на рассмотрение глав государств. Пакет солидный», — рассказал глава российского внешнеполитического ведомства. 

По словам Сергея Лаврова, к числу наиболее важных документов, принятие которых ожидается на саммите, относится проект совместного заявления лидеров стран ОДКБ. Оно будет посвящено совершенствованию сотрудничества входящих в организацию государств, цель которого — укрепление стабильности в мире. Министр иностранных дел России отметил, что в условиях, «когда глобальная безопасность серьёзно расшатывается», важно уважать международные договорённости, составляющие «массив современного международного права, опирающегося на Устав ООН». 

  • Владимир Путин на одном из заседаний ОДКБ
  • kremlin.ru

В числе прочих вопросов, которые будут рассмотрены на заседании СКБ, Сергей Лавров упомянул противодействие новым вызовам и угрозам, план мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также принятие программы действий по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019—2021 годы и предложения об усовершенствовании работы ОДКБ по пресечению преступлений в информационной сфере.

Сотрудничество между странами организации в области противодействия киберпреступности насчитывает уже десять лет. С 2009 года в рамках ОДКБ реализуется операция «ПРОКСИ» («Противодействие криминалу в сфере информации»).

«Формат ОДКБ очень важен на постсоветском пространстве. Он позволяет обмениваться информацией, вооружением, сохранять братство по оружию, систему подготовки военнослужащих, единые военные стандарты и общий командный язык», — отметил в комментарии RT директор международных проектов Института национальной стратегии России Юрий Солозобов.

Вместе с тем эксперт обратил внимание, что ОДКБ пока не превратилась в аналог Варшавского договора.

«Пока организацию можно сравнить с эскадрой, которая идёт со скоростью небольшого корабля. Узбекистан то входит в ОДКБ, то выходит. Белоруссия участвует в организации с оговорками. Поэтому постоянно возникает вопрос, насколько действенна ОДКБ в качестве военного инструмента», — считает Солозобов.

Однако все эти нюансы, по словам эксперта, не умаляют значение организации как «стабилизирующего фактора на территории бывшего СССР». 

«Если бы не было ОДКБ, был бы разъединяющий вакуум», — считает Солозобов. 

Афганский вопрос

Как подчеркнул Сергей Лавров, особое внимание на саммите ОДКБ будет уделено Средней Азии и, в частности, афганской проблематике.

«В этой стране накапливается огромное количество проблем, ситуация проще не становится», — сказал российский министр.

На афганской территории возрастает активность ИГ*. Сергей Лавров отметил, что текущую ситуацию усугубляет тот факт, что в Афганистане находится много иностранных террористов-боевиков.

«Они и до того, как американцы устроили непонятные игры на северо-востоке Сирии, проникали в Афганистан, как и в другие страны, из Сирии, а также из Ливии. И в Афганистане они достаточно серьёзно окапываются, их там несколько тысяч, это игиловцы», — констатировал глава российского МИД.

Министр подчеркнул, что в связи с этим по линии ОДКБ принимаются меры по оснащению пограничных пунктов Таджикистана, по борьбе с терроризмом, наркоугрозой и нелегальной миграцией.

«Угроза дестабилизации обстановки в таджикско-афганском приграничье весьма велика. Американцы уйдут из Афганистана в обозримом будущем. После этого можно ожидать чего угодно. К сожалению, с угрозой, исходящей с территории Афганистана, крайне сложно что-то сделать. Но делать придётся», — сказал в беседе с RT заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Чтобы решить проблему обеспечения безопасности бывших советских границ, России необходимо будет тесно взаимодействовать со своими союзниками, отмечают эксперты. 

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«У стран Центральной Азии разное отношение к перспективам развития ситуации в граничащих с Афганистаном зонах. Хотя РФ традиционно считает, что таджико-афганская граница — ключ к обеспечению безопасности центральноазиатского региона, а то и всего постсоветского пространства, у её союзников на этот счёт бывает иное мнение. Они полагают, что угроза, конечно, существует, но она не настолько серьёзна, как представляется из Москвы», — говорит Солозобов.   

Он полагает, что для решения вопросов, связанных с безопасностью граничащих с Афганистаном районов, России и другим странам ОДКБ придётся взаимодействовать с государствами региона, не входящими в эту организацию. 

«Здесь нужно прислушаться к точке зрения Узбекистана, страны, в военном отношении наиболее сильной из всех государств Центральной Азии. Если Узбекистан будет вместе с ОДКБ обеспечивать безопасность бывших советских рубежей, тогда всё получится», — полагает Солозобов.

При этом он считает маловероятным, что официальный Ташкент решит присоединиться к организации. Расширение ОДКБ, на его взгляд, не является сейчас актуальным вопросом.

«Организации пока нужно развиваться в сторону выстраивания чёткой военной структуры. Тут должно быть ещё больше реальных дел», — полагает Солозобов.   

Важный этап углубления сотрудничества стран ОДКБ — совместные учения, отмечают аналитики. Они проводятся в том числе на таджикской территории. Так, с 21 по 29 октября 2019 года на полигоне Харб-Майдон прошли манёвры «Нерушимое братство — 2019» — учения коллективных сил быстрого развёртывания Центральноазиатского региона и коллективных миротворческих сил ОДКБ.

Сценарий учений предусматривал операцию против условного противника: террористических формирований, совершивших прорыв границы Таджикистана со стороны Афганистана. На втором этапе совместными силами шести стран была проведена миротворческая операция, целью которой было не допустить дальнейшие атаки бандгрупп.

О том, что угроза со стороны радикалов в регионе нарастает, свидетельствуют события начала месяца. В ночь на 6 ноября вооружённая группа из 20 человек в масках напала на пограничную заставу «Ишкобод» на таджикско-узбекской границе примерно в 50 километрах от Душанбе. Как сообщили в пресс-службе управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ), нападавшие были боевиками ИГИЛ, которые прибыли с территории Афганистана.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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