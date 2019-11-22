Путин примет участие в заседании ОДКБ в Бишкеке

Российский президент Владимир Путин 28 ноября примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в столице Киргизии Бишкеке.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова.

По его словам, в мероприятии также примут участие премьер-министр Армении, президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Зайнетдинов заявил, что члены Совета коллективной безопасности в том числе обсудят в узком составе проблемы международной и региональной безопасности, а также ситуацию в зоне ответственности ОДКБ.

В начале ноября Путин утвердил второй протокол между правительством России и ОДКБ, предусматривающий привилегии и иммунитеты для генсека организации, его заместителя и членов их семей.