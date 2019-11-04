Путин утвердил второй протокол между ОДКБ и правительством России

Президент России Владимир Путин одобрил утверждение второго протокола между российским правительством и ОДКБ, который предусматривает привилегии и иммунитеты для генсека организации, его заместителя и членов их семей.

Федеральный закон, подписанный президентом, опубликован на портале правовой информации.

Как поясняется на сайте Кремля, согласно протоколу, генсеку ОДКБ, его заместителю и их семьям предоставляются привилегии и иммунитеты, предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года для дипломатического агента.

Также документом вводится термин «заместитель генерального секретаря».

В конце декабря 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал проект решения о назначении госсекретаря белорусского Совета безопасности Станислава Зася генсеком ОДКБ.