«Дестабилизировать ситуацию в стране»: что известно об атаке боевиков ИГ на таджикско-узбекской границе

Напавшие на пограничный пост на таджикско-узбекской границе были боевиками «Исламского государства»*, заявили в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана. В ходе атаки на погранзаставу в 50 километрах от Душанбе 15 террористов были уничтожены, ещё пять захвачены. Погибли двое силовиков. В ГКНБ заявили, что в ходе допроса задержанные сознались: они планировали совершить теракты на территории Таджикистана для дестабилизации обстановки в стране.

В ночь на 6 ноября вооружённая группа из 20 человек в масках напала на пограничную заставу «Ишкобод» на таджикско-узбекской границе примерно в 50 километрах от Душанбе. Как сообщили в пресс-службе управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана, атаковавшие заставу пограничного отряда «Султанабад» были боевиками «Исламского государства»*, проникшими в страну из Афганистана.

В результате боестолкновения 15 нападавших были уничтожены, оставшиеся — захвачены. По информации РИА Новости, с таджикской стороны погибли два силовика — солдат-срочник и милиционер.

«Двадцать боевиков ИГ перешли госграницу ещё 3 ноября со стороны Шаартузского погранотряда в районе поселка Кубодиен», — сообщили в таджикском ведомстве.

Собеседник агентства уточнил: в ходе допроса задержанные признались, что проникли на территорию Таджикистана для осуществления терактов, направленных на дестабилизацию ситуации в стране.

На месте инцидента работает оперативно-следственная группа. Пограничная служба Узбекистана осведомлена об инциденте. «Нас проинформировали о произошедшем. Мы изучаем ситуацию и находимся в контакте с профильным ведомством Таджикистана», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Кадры с места нападения на погранзаставу

© МВД Таджикистана

На фоне нападения в Совете командующих пограничными войсками (СКПВ) стран — участниц СНГ заявили о готовности оказать необходимую помощь в укреплении таджикско-афганской границы.

«Совместно с ОДКБ мы готовы оказать посильную помощь в организации этой работы. Сейчас материалы по линии ОДКБ уже разосланы. А мы готовы подключиться, оказать всяческую помощь», — приводит РИА Новости слова председателя координационной службы СКПВ генерал-полковника Александра Манилова.

Высокопоставленный военный находится во главе делегации СКПВ на седьмой научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), которая открылась в среду в Ташкенте. Отметим, что в этот день в Таджикистане также отмечают День конституции.

В июне 2019-го российская сторона заверила Таджикистан, что поможет укрепить армию страны на фоне возникающих угроз. По словам секретаря российского Совбеза Николая Патрушева, Москва намерена укреплять «силовую составляющую Республики Таджикистан по линии Минобороны и специальных служб России, в том числе при реализации программы модернизации Вооружённых сил Республики Таджикистан».

Отметим, что в начале 2019 года в российском МВД сообщили о массовой переброске боевиков ИГ из Пакистана на границу Таджикистана. Тогда в Москве не исключили возможность провокации с «выдавливанием» беженцев в сторону России.

«Боевики ИГИЛ в массовом порядке неизвестными вертолётами с территории Пакистана перебрасываются сегодня на границу Таджикистана. Там планируются, видимо, масштабные провокации в перспективе с выдавливанием большого количества беженцев (и со всеми последствиями) в сторону России», — заявил 19 января замглавы российского МВД Игорь Зубов.

Кадры с места нападения на погранзаставу

© МВД Таджикистана

Активность террористов в Таджикистане

Напомним, что около года назад в Таджикистане заявили о задержании 12 членов группировки «Исламское государство», которые готовили в стране теракт. 13 ноября первый зампредседателя Госкомитета нацбезопасности Таджикистана Мансурджон Умаров сообщил о задержании злоумышленников с поличным.

В том же месяце поступили другие сообщения об активности террористов в стране. Так, в колонии строгого режима в Худжанде произошёл бунт заключённых, начатый сторонником ИГ.

Также по теме «Афганская язва»: что может стоять за активизацией террористов в Таджикистане Госкомитет нацбезопасности Таджикистана подтвердил задержание в стране 12 боевиков ИГ*, планировавших теракты на территории...

В мае того же года беспорядки вспыхнули в колонии строгого режима в Вахдате. МВД Таджикистана заявляло, что организаторами этих событий также выступили члены ИГ. Тогда около 30 боевиков захватили в заложники троих надзирателей и убили их. В ходе последовавшей за этим спецоперации сотрудники учреждения ликвидировали 21 человека из числа инициаторов бунта, ещё восьмерых убили другие заключенные.

Кроме того, в июне 2018 года, в Таджикистане произошло нападение на туристов, в ходе которого погибли четверо иностранцев, в том числе двое граждан США. Террористы взяли на себя ответственность за этот инцидент.

Позднее стало известно, что в стране сформировали спецподразделение МВД, в перечень обязанностей которого может войти сопровождение туристов до места их назначения и обеспечение их безопасности.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.