Шойгу приехал в Таджикистан для переговоров с властями страны

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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Душанбе, чтобы провести там переговоры с руководством Таджикистана.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы военного ведомства Россияну Марковскую.

Ожидается, что российский министр обсудит с властями Таджикистана модернизацию вооружённых сил республики и функционирование 201-й российской военной базы.

«Эти вопросы планируется обсудить сегодня c министром обороны республики Мирзо Шерали», — сказала Марковская.

По её словам, министра обороны России должен также принять президент Таджикистана Эмомали Рахмо.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар и Шойгу обсудили по телефону меры по снижению напряженности в сирийском Идлибе.

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