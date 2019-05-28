Шойгу приехал в Таджикистан для переговоров с властями страны
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы военного ведомства Россияну Марковскую.
Ожидается, что российский министр обсудит с властями Таджикистана модернизацию вооружённых сил республики и функционирование 201-й российской военной базы.
«Эти вопросы планируется обсудить сегодня c министром обороны республики Мирзо Шерали», — сказала Марковская.
По её словам, министра обороны России должен также принять президент Таджикистана Эмомали Рахмо.
Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар и Шойгу обсудили по телефону меры по снижению напряженности в сирийском Идлибе.