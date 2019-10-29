Россия передала Таджикистану вооружение на 320 млн рублей

Военнослужащие России передали армии Таджикистана партию военной техники и вооружения общей стоимостью около 320 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа России.

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В ходе церемонии передачи техники в Душанбе командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявил, что партия техники включает радиолокационную станцию и модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М. «Российская Федерация рассматривает Таджикистан в качестве ключевого союзника в Центральноазиатском регионе, и в рамках программы модернизации национальных вооруженных сил оказывает содействие в укреплении его оборонного потенциала», — заявил он. Ранее на вооружение 201-й российской военной базы в Таджикистане поступили первые зенитные ракетные комплексы С-300ПС.