Россия передала Таджикистану вооружение на 320 млн рублей

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Военнослужащие России передали армии Таджикистана партию военной техники и вооружения общей стоимостью около 320 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа России.
Россия передала Таджикистану вооружение на 320 млн рублей
  • © РИА Новости

В ходе церемонии передачи техники в Душанбе командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявил, что партия техники включает радиолокационную станцию и модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М.

«Российская Федерация рассматривает Таджикистан в качестве ключевого союзника в Центральноазиатском регионе, и в рамках программы модернизации национальных вооруженных сил оказывает содействие в укреплении его оборонного потенциала», — заявил он. 

Ранее на вооружение 201-й российской военной базы в Таджикистане поступили первые зенитные ракетные комплексы С-300ПС

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