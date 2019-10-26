Первые С-300 поступили на вооружение российской базы в Таджикистане

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Первые зенитные ракетные комплексы С-300ПС поступили на вооружение 201-й российской военной базы в Таджикистане. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
Первые С-300 поступили на вооружение российской базы в Таджикистане
  • РИА Новости

«Основными задачами дивизиона станет прикрытие объектов 201-й военной базы от средств воздушно-космического нападения, а также противовоздушная оборона Центральноазиатского региона коллективной безопасности совместно с силами и средствами Вооружённых сил Республики Таджикистан», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что ЗРК были доставлены из арсенала хранения ЦВО в Поволжье на железнодорожном транспорте.

21 октября в Таджикистане начались учения стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2019» при участии военнослужащих из России, Таджикистана, Киргизии и Казахстана.

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