В Таджикистане 21 октября стартуют учения «Нерушимое братство — 2019»

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На полигоне Харб-Майдон в Таджикистане 21 октября состоится открытие учений стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2019».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

Отмечается, что учения будут проходить с 21 по 29 октября в два этапа.

На первом военнослужащие быстрого развёртывания Центральноазиатского региона проведут контртеррористическую операцию по уничтожению и блокированию боевых групп и отрядов незаконных вооружённых формирований. Как уточняется, в этапе примут участие военные России, Таджикистана, Киргизии и Казахстана.

На втором этапе планируется провести операцию по поддержанию мира в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности. Участие примут ещё два военных контингента — из Армении и Белоруссии.

19 сентября телеканал «Звезда» сообщал, что на полигоне Мулино в Нижегородской области завершились совместные российско-белорусские учения «Щит Союза».

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