В Нижегородской области завершились учения «Щит Союза»

На полигоне Мулино в Нижегородской области завершились совместные российско-белорусские учения «Щит Союза», сообщает телеканал «Звезда».

Атаку на условного противника провёл полк гвардейской танковой армии при поддержке БТР и БМП союзников.

Истребители Су-30СМ и вертолёты прикрывали подразделения с воздуха.

Кроме того, танкисты форсировали водную преграду для уничтожения «оппонента» на другом берегу.

Учения проходили с 13 по 19 сентября. В них приняли участие почти 12 тыс. военнослужащих и около тысячи единиц боевой техники.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».