В Нижегородской области завершились учения «Щит Союза»
- РИА Новости
Атаку на условного противника провёл полк гвардейской танковой армии при поддержке БТР и БМП союзников.
Истребители Су-30СМ и вертолёты прикрывали подразделения с воздуха.
Кроме того, танкисты форсировали водную преграду для уничтожения «оппонента» на другом берегу.
Учения проходили с 13 по 19 сентября. В них приняли участие почти 12 тыс. военнослужащих и около тысячи единиц боевой техники.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».