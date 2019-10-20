Российские ВДВ и белорусские ССО начали совместные учения в Бресте

Короткая ссылка
Воздушно-десантные войска России и Силы специальных операций Белоруссии начали совместные учения в Бресте, сообщили в российском Министерстве обороны.
Российские ВДВ и белорусские ССО начали совместные учения в Бресте
  • @mod_russia
  • Twitter

В учениях принимают участие более 900 военных и более 200 единиц военной техники, а также четыре самолёта военно-транспортной авиации Ил-76МД.

«Стало хорошей традицией прибытие российских десантников на территорию Беларуси», — сказал руководитель учения, командующий ССО ВС страны генерал-майор Вадим Денисенко.

Он отметил, что данные учения отличаются выбором таких сложных вопросов для отработки совместных действий, как «ведение разведывательно-боевых действий ночью, преодоление водной преграды и десантирование в ночных условиях».

Кроме того, впервые на территории Беларуси российские десантники проведут боевые стрельбы из вооружения новейшей боевой машины десанта БМД-4М, — цитирует Денисенко Минобороны России.

19 сентября телеканал «Звезда» сообщал, что на полигоне Мулино в Нижегородской области завершились совместные российско-белорусские учения «Щит Союза».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить