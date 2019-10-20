Российские ВДВ и белорусские ССО начали совместные учения в Бресте

Воздушно-десантные войска России и Силы специальных операций Белоруссии начали совместные учения в Бресте, сообщили в российском Министерстве обороны.

В учениях принимают участие более 900 военных и более 200 единиц военной техники, а также четыре самолёта военно-транспортной авиации Ил-76МД.

«Стало хорошей традицией прибытие российских десантников на территорию Беларуси», — сказал руководитель учения, командующий ССО ВС страны генерал-майор Вадим Денисенко.

Он отметил, что данные учения отличаются выбором таких сложных вопросов для отработки совместных действий, как «ведение разведывательно-боевых действий ночью, преодоление водной преграды и десантирование в ночных условиях».

Кроме того, впервые на территории Беларуси российские десантники проведут боевые стрельбы из вооружения новейшей боевой машины десанта БМД-4М, — цитирует Денисенко Минобороны России.

19 сентября телеканал «Звезда» сообщал, что на полигоне Мулино в Нижегородской области завершились совместные российско-белорусские учения «Щит Союза».