Россия поможет укрепить армию Таджикистана
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«Со своей стороны будем укреплять силовую составляющую Республики Таджикистан по линии Минобороны и специальных служб России, в том числе при реализации программы модернизации Вооруженных Сил Республики Таджикистан», — приводит РИА Новости слова Патрушева.
Отмечается, что беспокойство силовиков вызывает устойчивая тенденция к росту напряженности на таджикско-афганской границе.
Также Патрушев призвал ОДКБ эффективнее бороться с наркотрафиком со стороны Афганистана.