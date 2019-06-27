Россия поможет укрепить армию Таджикистана

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Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что Россия поможет укрепить армию и спецслужбы Таджикистана на фоне угроз странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), исходящих от международных террористов в Афганистане.
Россия поможет укрепить армию Таджикистана
  • © РИА Новости

«Со своей стороны будем укреплять силовую составляющую Республики Таджикистан по линии Минобороны и специальных служб России, в том числе при реализации программы модернизации Вооруженных Сил Республики Таджикистан», — приводит РИА Новости слова Патрушева.

Отмечается, что беспокойство силовиков вызывает устойчивая тенденция к росту напряженности на таджикско-афганской границе.

Также Патрушев призвал ОДКБ эффективнее бороться с наркотрафиком со стороны Афганистана.

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