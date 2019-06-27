Патрушев призвал ОДКБ эффективнее бороться с афганским наркотрафиком
- © РИА Новости
«Особое значение приобретает повышение эффективности антитеррористической и антинаркотической деятельности ОДКБ и адаптация антинаркотической операции «Канал» к нынешнему уровню наркоугрозы, исходящей с афганского направления», — приводит РИА Новости слова Патрушева.
Также Патрушев отметил, что афганская земля рассматривается боевиками в качестве базы для переноса своей преступной деятельности в страны Центральной Азии.
Ранее сообщалось, что Патрушев прибыл в Бишкек для участия во встрече с коллегами из ОДКБ.