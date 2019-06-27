Патрушев призвал ОДКБ эффективнее бороться с афганским наркотрафиком

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в Киргизии на встрече с коллегами из ОДКБ заявил, что государства-члены ОДКБ должны повысить эффективность совместных мер по пресечению поставок наркотиков со стороны Афганистана.
Патрушев призвал ОДКБ эффективнее бороться с афганским наркотрафиком
  • © РИА Новости

«Особое значение приобретает повышение эффективности антитеррористической и антинаркотической деятельности ОДКБ и адаптация антинаркотической операции «Канал» к нынешнему уровню наркоугрозы, исходящей с афганского направления», — приводит РИА Новости слова Патрушева.

Также Патрушев отметил, что афганская земля рассматривается боевиками в качестве базы для переноса своей преступной деятельности в страны Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что Патрушев прибыл в Бишкек для участия во встрече с коллегами из ОДКБ.

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