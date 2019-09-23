В Таджикистане рассказали о подозреваемом в атаке на военных из России
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Об этом сообщает ТАСС.
По словам Эмомали, в данном преступлении подозревается уроженец Вахшского района Таджикистана Абдуллоев Ахлиддин 1998 года рождения.
«Задержанный по подозрению в нанесении травм двум российским военнослужащим 201-й российской военной базы находится под следствием, которое ведёт прокуратура Хатлонской области. Мотивы и обстоятельства совершённого преступления выясняются», — отметил он.
21 сентября двое военнослужащих 201-й российской военной базы в Таджикистане, которые находились по личным делам в городе Бохтар, получили ранения в результате нападения на них психически больного человека. Мужчина был задержан.
Посольство России в Таджикистане сообщило, что следит за ситуацией.