В Таджикистане рассказали о подозреваемом в атаке на военных из России

Короткая ссылка
Начальник пресс-центра МВД Таджикистана Умарджон Эмомали рассказал о подозреваемом в нападении на военных 201-й российской военной базы, расположенной в городе Бохтар.
В Таджикистане рассказали о подозреваемом в атаке на военных из России
  • © Global Look Press

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Эмомали, в данном преступлении подозревается уроженец Вахшского района Таджикистана Абдуллоев Ахлиддин 1998 года рождения.

«Задержанный по подозрению в нанесении травм двум российским военнослужащим 201-й российской военной базы находится под следствием, которое ведёт прокуратура Хатлонской области. Мотивы и обстоятельства совершённого преступления выясняются», — отметил он.

21 сентября двое военнослужащих 201-й российской военной базы в Таджикистане, которые находились по личным делам в городе Бохтар, получили ранения в результате нападения на них психически больного человека. Мужчина был задержан.

Посольство России в Таджикистане сообщило, что следит за ситуацией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить