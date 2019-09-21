Посольство в Таджикистане следит за ситуацией с российскими военными

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Посольство России в Таджикистане следит за ситуацией с двумя российскими военными, которые получили ранения при нападении жителя города Бохтар.
Посольство в Таджикистане следит за ситуацией с российскими военными
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатическое представительство.

«Посольство отслеживает ситуацию, связанную с травмами двух российских военнослужащих по контракту, полученными от жителя города Бохтар Хатлонской области Таджикистана», — заявили в посольстве.

Ранее в МВД Таджикистана заявили, что двое военнослужащих 201-й российской военной базы получили ранения в результате нападения на них психически больного человека.

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