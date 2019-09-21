Посольство в Таджикистане следит за ситуацией с российскими военными
- © Виталий Тимкив
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатическое представительство.
«Посольство отслеживает ситуацию, связанную с травмами двух российских военнослужащих по контракту, полученными от жителя города Бохтар Хатлонской области Таджикистана», — заявили в посольстве.
Ранее в МВД Таджикистана заявили, что двое военнослужащих 201-й российской военной базы получили ранения в результате нападения на них психически больного человека.