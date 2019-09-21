Двое российских военных получили ранения в Таджикистане

Двое военнослужащих 201-й российской военной базы в Таджикистане получили ранения в результате нападения на них психически больного человека.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

«Два военнослужащих подразделения 201-й российской военной базы, расквартированного в городе Бохтар... подверглись нападению психически больного жителя Бохтара, который нанёс им несколько ножевых ранений», — сказал собеседник, отметив, что пострадавших госпитализировали.

Уточняется, что военные находились в момент нападения в городе по личным делам.

В ведомстве подчеркнули, что нападавший стоит на учёте в психиатрическом диспансере.

Ранее четыре российских пограничника получили ранения в результате нападения браконьеров из Северной Кореи.