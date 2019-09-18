Четыре российских военных пострадали при нападении браконьеров из КНДР

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Четыре, а не три российских пограничника получили ранения в результате нападения браконьеров из Северной Кореи, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Четыре российских военных пострадали при нападении браконьеров из КНДР
  • © Следственный комитет Российской Федерации

Как отметили в СК, в ходе оперативных мероприятий по проверке судна браконьеры оказали активное сопротивление членам досмотровой команды.

«В результате этого четверо сотрудников получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из них — огнестрельное ранение», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о троих пострадавших военнослужащих.

17 сентября стало известно, что экипаж северокорейской шхуны, занимавшийся браконьерством, напал на пограничников в российских водах Японского моря.

ФСБ задержала более 80 граждан КНДР и две рыболовные шхуны.

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