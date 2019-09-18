Четыре российских военных пострадали при нападении браконьеров из КНДР
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Как отметили в СК, в ходе оперативных мероприятий по проверке судна браконьеры оказали активное сопротивление членам досмотровой команды.
«В результате этого четверо сотрудников получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из них — огнестрельное ранение», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о троих пострадавших военнослужащих.
17 сентября стало известно, что экипаж северокорейской шхуны, занимавшийся браконьерством, напал на пограничников в российских водах Японского моря.
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР и две рыболовные шхуны.