Четыре российских военных пострадали при нападении браконьеров из КНДР

Четыре, а не три российских пограничника получили ранения в результате нападения браконьеров из Северной Кореи, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Как отметили в СК, в ходе оперативных мероприятий по проверке судна браконьеры оказали активное сопротивление членам досмотровой команды.

«В результате этого четверо сотрудников получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из них — огнестрельное ранение», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о троих пострадавших военнослужащих.

17 сентября стало известно, что экипаж северокорейской шхуны, занимавшийся браконьерством, напал на пограничников в российских водах Японского моря.

ФСБ задержала более 80 граждан КНДР и две рыболовные шхуны.