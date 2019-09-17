ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море за браконьерство

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ФСБ задержала более 80 граждан Северной Кореи и две рыболовные шхуны за браконьерство в Японском море.
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море за браконьерство
  • РИА Новости

«Принятыми мерами противоправная деятельность выявленных в районе банки Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона Российской Федерации) северокорейских браконьеров пресечена», — говорится в сообщении ведомства, поступившем в распоряжение RT.

Ранее в ФСБ заявили, что в районе банки Кито-Ямато были обнаружены две северокорейские шхуны, которые занимались браконьерством.

Экипаж одной из них совершил вооружённое нападение на российских пограничников, пострадали трое военных.

В связи с инцидентом временный поверенный в делах Северной Кореи вызван в Министерство иностранных дел России.

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