ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море за браконьерство
- РИА Новости
«Принятыми мерами противоправная деятельность выявленных в районе банки Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона Российской Федерации) северокорейских браконьеров пресечена», — говорится в сообщении ведомства, поступившем в распоряжение RT.
Ранее в ФСБ заявили, что в районе банки Кито-Ямато были обнаружены две северокорейские шхуны, которые занимались браконьерством.
Экипаж одной из них совершил вооружённое нападение на российских пограничников, пострадали трое военных.
В связи с инцидентом временный поверенный в делах Северной Кореи вызван в Министерство иностранных дел России.