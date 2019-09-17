На российских пограничников совершено нападение в Японском море

Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.

Отмечается, что в ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов корабельным составом пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в районе банки Кито-Ямато были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством.

«Одна шхуна с экипажем 21 человек задержана. Экипажем второй северокорейской шхуны (более 45 человек) осуществлено вооружённое нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля», — говорится в сообщении ФСБ.

В результате нападения трое военнослужащих получили ранения.