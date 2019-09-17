Дипломата КНДР вызовут в МИД России из-за инцидента с пограничниками

Временный поверенный в делах Северной Кореи будет вызван в Министерство иностранных дел России в связи с задержанием шхун КНДР и нападением на российских пограничников в Японском море.

«Сегодня в МИД России будет вызван временный поверенный в делах КНДР в Российской Федерации в связи с ситуацией с задержанием северокорейских шхун, осуществлявших браконьерский промысел в российской исключительной экономической зоне», — приводит Интерфакс сообщение ведомства.

Ранее в ФСБ заявили, что в районе банки Кито-Ямато были обнаружены две северокорейские шхуны, которые занимались браконьерством.

Экипаж одной из них совершил вооружённое нападение на российских пограничников, пострадали трое военных.