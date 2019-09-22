В Таджикистане задержан напавший на российских военных мужчина

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В МВД Таджикистана сообщили о задержании мужчины, который подозревается в нападении на двух российских военнослужащих. По данным правоохранительных органов, он страдает психическим расстройством.
В Таджикистане задержан напавший на российских военных мужчина
  • © Амир Исаев
  • РИА Новости

«Местный житель, обвиняемый в нанесении травм двум российским военнослужащим 201-й российской военной базы, расположенной в городе Бохтар Хатлонской области Таджикистана, задержан и находится под следствием», — приводит ТАСС слова начальника пресс-центра МВД Таджикистана Умарджона Эмомали.

21 сентября двое военнослужащих 201-й российской военной базы в Таджикистане, которые находились по личным делам в городе Бохтар, получили ранения в результате нападения на них психически больного человека.

Посольство России в Таджикистане сообщило, что следит за ситуацией.

В ЦВО совместно с местными правоохранительными органами проводят проверку по факту инцидента.

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