В Таджикистане задержан напавший на российских военных мужчина
- © Амир Исаев
- РИА Новости
«Местный житель, обвиняемый в нанесении травм двум российским военнослужащим 201-й российской военной базы, расположенной в городе Бохтар Хатлонской области Таджикистана, задержан и находится под следствием», — приводит ТАСС слова начальника пресс-центра МВД Таджикистана Умарджона Эмомали.
21 сентября двое военнослужащих 201-й российской военной базы в Таджикистане, которые находились по личным делам в городе Бохтар, получили ранения в результате нападения на них психически больного человека.
Посольство России в Таджикистане сообщило, что следит за ситуацией.
В ЦВО совместно с местными правоохранительными органами проводят проверку по факту инцидента.