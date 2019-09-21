В ЦВО заявили о начале проверки после нападения на российских военных в Таджикистане

В пресс-центре Центрального военного округа заявили, что командование 201-й российской военной базы (РВБ) в Таджикистане проводит проверку по факту нападения на двух российских военнослужащих.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что проверка проводится совместно с правоохранительными органами города Бохтар.

«По предварительным данным, травмы военнослужащие получили во внеслужебное время в результате противоправных действий местного жителя», — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что полученные военными травмы не несут угрозы для их жизни.

Ранее двое военнослужащих 201-й российской военной базы в Таджикистане получили ранения в результате нападения на них психически больного человека в городе Бохтар.