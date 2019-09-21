В ЦВО заявили о начале проверки после нападения на российских военных в Таджикистане
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что проверка проводится совместно с правоохранительными органами города Бохтар.
«По предварительным данным, травмы военнослужащие получили во внеслужебное время в результате противоправных действий местного жителя», — сказали в пресс-службе.
Уточняется, что полученные военными травмы не несут угрозы для их жизни.
Ранее двое военнослужащих 201-й российской военной базы в Таджикистане получили ранения в результате нападения на них психически больного человека в городе Бохтар.