В ЦВО заявили о начале проверки после нападения на российских военных в Таджикистане

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В пресс-центре Центрального военного округа заявили, что командование 201-й российской военной базы (РВБ) в Таджикистане проводит проверку по факту нападения на двух российских военнослужащих.
В ЦВО заявили о начале проверки после нападения на российских военных в Таджикистане
  • © Амир Исаев
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что проверка проводится совместно с правоохранительными органами города Бохтар.

«По предварительным данным, травмы военнослужащие получили во внеслужебное время в результате противоправных действий местного жителя», — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что полученные военными травмы не несут угрозы для их жизни. 

Ранее двое военнослужащих 201-й российской военной базы в Таджикистане получили ранения в результате нападения на них психически больного человека в городе Бохтар.

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