Киргизия и Таджикистан договорились о патрулировании общей границы

Бишкек и Душанбе приняли решение вместе патрулировать спорные участки общей границы после столкновений жителей двух государств на приграничной территории, сообщили в администрации Баткенской области Киргизии.

«Сегодня в зоне инцидента состоялась встреча представителей правоохранительных структур двух республик, в ходе которой было принято решение о совместном патрулировании спорных участков государственной границы», — цитирует представителя администрации ТАСС.

Ожидается, что данные меры помогут урегулировать ситуацию на границе.

Ранее РИА Новости сообщало, что в ходе перестрелки между жителями приграничных сёл Киргизии и Таджикистана вечером 22 июля с обеих сторон пострадали 30 человек, в том числе пограничники и милиционеры. При этом один гражданин Таджикистана погиб.

Предварительная причина произошедшего — установка одной из сторон на спорной территории флагштока.

23 июля в Государственной пограничной службе Киргизии заявили о новых столкновениях.