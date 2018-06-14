«Хорошие и прямые отношения»: Пашинян о партнёрстве с Россией, переговорах с Путиным и реформах в Армении

Диалог Москвы и Еревана развивается очень конструктивно, никаких политических разногласий между странами нет. Об этом в эксклюзивном интервью RT заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Однако, как подчеркнул глава кабмина, есть случаи, когда текущее положение вещей хотят представить в ином свете. Но информация о проблемах в отношениях России и Армении ошибочна, добавил он. Пашинян также поделился впечатлениями от деловых контактов с Владимиром Путиным и рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира по футболу — 2018.

— Здравствуйте, добро пожаловать в Москву. Такая частота визитов в Россию может говорить о том, что те люди, которые опасались отдаления наших стран, ошибались?

— Да, конечно. Сейчас об этом очень многие говорят, много публикаций в российской прессе, авторы которых не очень хорошо понимают, что произошло в Армении. Есть люди, которые хотят всё это представить в другом свете. Они хотят представить, что в Армении к власти пришли антироссийские силы. Но в процессе армянской революции вообще не было никакого геополитического и внешнеполитического контекста. Не было никакого геополитического заговора. Это был чисто внутренний, армянский процесс. И в итоге этого процесса мы говорим, что не будет реверса во внешней политике Армении. Почему мы так говорим? Потому что у того народа, который произвёл эту революцию, не было проблем с внешней политикой Армении. И поэтому у него не было внешнеполитических требований. Мы в правительстве — представители народа, который победил во время революции. Мы должны действовать в тех рамках, соответственно тому содержанию, которое было у того политического процесса, у «бархатной революции».

Те, кто говорил, что в итоге политических перемен в Армении появятся проблемы в отношениях Армении и России, ошибались. Они ошибаются и будут ошибаться, если так продолжат думать.

— Я правильно понимаю, что вы рассказываете об этом не только нам, российским журналистам, но и во время официальных переговоров? Как вообще сложились ваши личные отношения с Владимиром Путиным?

— У нас очень хорошие, прямые отношения. И эти отношения складывались с первых минут. Я могу сказать, что наши отношения — это отношения без тёмных углов. Это очень важно. Мы всё обсуждаем прямо. Все вопросы ставим прямо. И отвечаем на них прямо. Владимир Владимирович — такой человек. Как я понимаю, для него очень удобен такой стиль общения, и, честно говоря, для меня тоже удобен этот стиль. Я могу сказать точно, что наши отношения развиваются очень быстро и очень конструктивно.

— А какие самые проблемные вопросы?

— На данный момент никаких проблемных вопросов нет. Россия и Армения — суверенные страны. Я думаю, во многом интересы наших стран соответствуют друг другу, но могут быть какие-то нюансы, где могут и не соответствовать. Главное — та атмосфера, в которой мы будем все эти вопросы обсуждать. Я думаю, что сумеем достигнуть согласия.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) во время встречи 13 июня 2018 года

РИА Новости

© Сергей Гунеев

— Газовый вопрос, как я понимаю, один из проблемных. С одной стороны, вы сказали, что потребители в Армении не чувствуют невысокой цены на российское голубое топливо.

— Да, но уже в ходе обсуждения мы пришли к выводу, что это внутриармянская проблема. Потому что на границе Армения получает дешёвый газ из России. Но от границы до дома потребителя цена газа удваивается. Эту проблему мы должны обсудить и понять внутри Армении. Это не касается наших отношений с Россией.

— То есть, если речь идёт о поставках газа в Армению из России, вы не собираетесь пересматривать цену?

— Конечно, мы надеемся получить более дешёвый газ. Мы понимаем, что это эксклюзивная цена для Армении. Но нам бы хотелось более эксклюзивной цены. Будем эти вопросы обсуждать, и надеюсь, что у нас будет успех.

— Если говорить о ваших отношениях с Европейским союзом, вы ожидаете скорой ратификации европейцами партнёрского соглашения. Как вы считаете, когда это может произойти? И что конкретно это даст Армении?

— В принципе, процесс ратификации в странах Европейского союза уже начался. И этот процесс происходит в Армении уже более 20 лет. Конечно, мы будем развивать наши отношения с Европейским союзом. Но это не произойдёт за счёт армяно-российских отношений. Это наша политика.

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То есть мы, конечно, будем развивать наши отношения с Европейским союзом, с Соединёнными Штатами, с Ираном, с Грузией, с другими субъектами международного права, другими государствами. Но это развитие ни в коем случае не будет осуществляться за счёт армяно-российских отношений, а армяно-российские отношения — развиваться за счёт наших других отношений.

— После встречи с послом России в Армении вы заявили о начале нового этапа в отношениях с Российской Федерацией. С одной стороны, вы говорите, что ничего не меняется, с другой — говорите о новом этапе. В чём новизна?

— Я не говорил, что ничего не меняется. Я говорил, что не будет реверсов. И я всегда говорил, что у нас будут более эффективные отношения, чем раньше. Когда я говорю «новый этап», я имею в виду более позитивный этап, более конструктивный этап, более продуктивный этап, более прямой этап, более искренний этап, более ясный этап. На встрече с Владимиром Владимировичем у нас вообще не было никаких проблемных вопросов. Были вопросы, которые были решены на месте. Другие вопросы мы просто договорились обсуждать более детально.

— Вы запустили этот новый этап. Я так понимаю, вы довольны тем, как он запустился.

— Да. Очень доволен.

По итогам двух встреч на высшем уровне я могу сказать, что в отношениях Армении и России нет никаких политических проблем.

— В СМИ появилась информация, что вас хотят выдвинуть на Нобелевскую премию мира. И в России говорят, что вы достаточно популярная фигура на Западе. Как вы относитесь к такому отношению?

— У меня нет информации про мою популярность на Западе. Что касается Нобелевской премии, я об этом тоже прочитал в прессе.

— Но если это всё-таки произойдёт, если кто-то подобную инициативу выскажет?

— Ну пусть. Это приятно.

— Что касается вашей антикоррупционной политики: что удалось сделать за то время, пока вы находитесь на посту премьер-министра? И если говорить о прогрессе — насколько быстро вы продвигаетесь?

— Я могу сказать, что в Армении сейчас нет коррупции.

— За такое короткое время?

— Да. За такое короткое время. Я могу это сказать, потому что сейчас вообще антикоррупционная атмосфера в Армении. Конечно, могут быть какие-то отдельные явления — коррупционные остатки коррупционного прошлого. К сожалению, это не гарантия на будущее, но я думаю, что эта атмосфера, этот процесс позволят нам гарантировать продолжение этой ситуации.

— В СНГ часто возникали такие ситуации. Я не буду приводить конкретные примеры, но при смене элит в том или ином государстве многие люди говорили, что самое важное — это поставить правильных людей на правильные места. Это похоже на то, что говорите вы. Но через несколько лет люди признавали, что старые элиты снова проникают во власть. Ещё чуть позже люди говорили, что ничего не изменилось. Как вы можете гарантировать, что в вашем случае этого не произойдёт, и что вы лично будете делать для этого?

— Я думаю, что самая большая гарантия — это воля народа. Потому что что-то менялось внутри людей, мышление людей. Это очень важный фактор, который позволил производить революцию без каких-либо больших столкновений, без капли крови. Борьба произошла внутри каждого гражданина. Я думаю, что главный результат нашей революции не смена власти, а смена мышления. И это не зависит от правительства.

— Как сейчас строятся отношения непосредственно с вашими политическими оппонентами — с Республиканской партией, с господином Саргсяном?

— С господином Саргсяном мы живём по соседству, но фактически у нас нет никаких отношений. Что касается Республиканской партии, то эта партия перестала быть большинством в нашем парламенте и она, Республиканская партия, нормальная оппозиция.

— Но я так понимаю, они всё равно будут рассчитывать на камбэк, на досрочные…

— Это нереально. У них не будет никакого камбэка никогда. Могут быть другие партии, другие силы, которые могут выиграть на выборах, но они (республиканцы) уже никогда не придут назад — это точно. И это не зависит, конечно, от меня, потому что народ им уже не простит этого никогда, я могу гарантировать. Во всяком случае, я так чувствую и я уверен в этом.

— А если говорить о вашей партии — какие у вас планы? Собираетесь ли вы реформироваться? На будущих досрочных парламентских выборах будете ли вы ориентироваться на неё?

— У нас есть партия, и у нас есть блок. Наша партия называется «Гражданский договор». Блок называется «Елк» — «Выход». Что касается блока, то мы сейчас в процессе обсуждения его будущего. Что касается партии — партия, конечно же, будет развиваться независимо от сценария будущего нашего блока.

Участники митинга сторонников лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна на площади Республики в Ереване

РИА Новости

© Арам Нерсесян

— 1 июня вы написали в Facebook: «Те, кто инициировали рост цен на товары и хотят доказать, что незаконность лучше законности, почувствуют на себе всю мощь законности». Кого вы имели в виду и вот эта фраза — «почувствуют на себе всю мощь законности» — что означает?

— Она означает то, что вы уже сказали. У нас была такая ситуация, что мы зафиксировали незаконную деятельность во многих супермаркетах Еревана и, когда мы это зарегистрировали, они согласованно подняли цены на некоторые товары — это было похоже на саботаж. Это была реакция на наши действия, направленные на восстановление законности. Что касается — как там вы сказали, «всю мощь»? «Всю мощь законности». Многие супермаркеты заплатили в итоге высокие штрафы, потому что их действия были незаконными.

— Судя по тому, что вы говорите, вы не боитесь возвращения ваших политических оппонентов на сильные позиции в государстве, в парламенте. Вы считаете, что за счёт той среды, которая сейчас сложилась в Армении, этого не произойдёт не то что в ближайшее время, а никогда?

— Я не такой премьер-министр, который когда-нибудь будет бояться потерять свой пост. Я вообще не привык бояться в моей политической деятельности — я просто делаю то, что считаю нужным и в чём уверен, что я должен делать, чтобы служить своей стране и своему народу.

— Позвольте, я под конец совершенно переменю тему. Как вы себя чувствуете в столице чемпионата мира?

— Очень хорошо. Я буду на церемонии открытия, я уверен, что будет очень интересно, очень энергично, памятно. Мы были на концерте на Красной площади, это было грандиозно, очень хорошие, очень сильные впечатления получили. И очень приятно. И я благодарен за это приглашение.

— А вы за кого будете болеть?

— Я вообще-то болею за сборную Армении, но, поскольку наша команда, к сожалению, не участвует в этом чемпионате, я всем командам желаю удачи.