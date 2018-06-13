Пашинян прибыл в Москву
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Отмечается, что армянского премьера в Москве встречали посол страны в России Вардан Тоганян и начальник службы протокола российского МИД Игорь Богдашев.
У самолёта Пашиняна ожидал талисман чемпионата мира по футболу 2018 года — Забивака.
Во время визита в Россию премьер-министр Армении проведёт встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Ранее стало известно, что Пашинян совершит визит в Москву.
11 июня Пашинян заявил о новом этапе отношений между Арменией и Россией.