Пашинян прибыл в Москву

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с визитом в Москву. Об этом сообщило государственное агентство «Арменпресс».
Пашинян прибыл в Москву
  • © РИА Новости

Отмечается, что армянского премьера в Москве встречали посол страны в России Вардан Тоганян и начальник службы протокола российского МИД Игорь Богдашев.

У самолёта Пашиняна ожидал талисман чемпионата мира по футболу 2018 года — Забивака.

Во время визита в Россию премьер-министр Армении проведёт встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что Пашинян совершит визит в Москву

11 июня Пашинян заявил о новом этапе отношений между Арменией и Россией.

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