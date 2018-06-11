Пашинян заявил о новом этапе в отношениях Армении и России
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- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.
«Пашинян подчеркнул, что в дружественных и союзнических отношениях между Арменией и Россией начался новый этап, что правительство заинтересовано в развитии взаимодействия во всех сферах», — говорится в сообщении.
Кроме того, российский посол заверил, что приложит усилия для придания нового импульса взаимодействию двух стран.
Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который прибудет в Россию на чемпионат мира по футболу.