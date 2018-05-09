Могерини пригласила Пашиняна на переговоры в Брюссель

Короткая ссылка
Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини провела телефонный разговор с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом заявили в европейской внешнеполитической службе.
Могерини пригласила Пашиняна на переговоры в Брюссель
  • globallookpress.com
  • © Euc/Ropi

«Они согласились с важностью партнёрства между Европейским союзом и Арменией и выразили надежду на личную встречу, при этом верховный представитель пригласила премьер-министра в Брюссель при первой возможности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны затронули тему укрепления связей между ЕС и Арменией, а также приоритеты внешней политики.

Ранее в Европейском союзе заявили, что рассчитывают на сотрудничество с Пашиняном в рамках осуществления соглашения о расширенном партнёрстве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Закавказье
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных