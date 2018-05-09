Могерини пригласила Пашиняна на переговоры в Брюссель

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини провела телефонный разговор с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом заявили в европейской внешнеполитической службе.

«Они согласились с важностью партнёрства между Европейским союзом и Арменией и выразили надежду на личную встречу, при этом верховный представитель пригласила премьер-министра в Брюссель при первой возможности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны затронули тему укрепления связей между ЕС и Арменией, а также приоритеты внешней политики.

Ранее в Европейском союзе заявили, что рассчитывают на сотрудничество с Пашиняном в рамках осуществления соглашения о расширенном партнёрстве.