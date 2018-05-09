Могерини пригласила Пашиняна на переговоры в Брюссель
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«Они согласились с важностью партнёрства между Европейским союзом и Арменией и выразили надежду на личную встречу, при этом верховный представитель пригласила премьер-министра в Брюссель при первой возможности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны затронули тему укрепления связей между ЕС и Арменией, а также приоритеты внешней политики.
Ранее в Европейском союзе заявили, что рассчитывают на сотрудничество с Пашиняном в рамках осуществления соглашения о расширенном партнёрстве.