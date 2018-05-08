В ЕС прокомментировали избрание Пашиняна премьер-министром Армении

Короткая ссылка
ЕС рассчитывает на сотрудничество с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках осуществления соглашения о расширенном партнёрстве.
В ЕС прокомментировали избрание Пашиняна премьер-министром Армении
  • Reuters

Об этом говорится в совместном заявлении главы дипломатии Европейского союза Федерики Могерини и европейского комиссара по политике добрососедства Йоханнеса Хана.

«ЕС надеется на сотрудничество с Николом Пашиняном и его правительством в осуществлении подписанного в ноябре прошлого года соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между ЕС и Арменией в целях дальнейшего укрепления демократии, верховенства закона и уважения прав человека, а также создания процветающей и жизнеспособной страны на благо всех граждан Армении», — говорится в заявлении.

Отмечается, что для достижение этих целей необходим «диалог между всеми политическими заинтересованными сторонами».

Ранее Пашинян был избран премьером Армении: за него проголосовали 59 депутатов, против — 42.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Закавказье
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных