В ЕС прокомментировали избрание Пашиняна премьер-министром Армении

ЕС рассчитывает на сотрудничество с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках осуществления соглашения о расширенном партнёрстве.

Об этом говорится в совместном заявлении главы дипломатии Европейского союза Федерики Могерини и европейского комиссара по политике добрососедства Йоханнеса Хана.

«ЕС надеется на сотрудничество с Николом Пашиняном и его правительством в осуществлении подписанного в ноябре прошлого года соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между ЕС и Арменией в целях дальнейшего укрепления демократии, верховенства закона и уважения прав человека, а также создания процветающей и жизнеспособной страны на благо всех граждан Армении», — говорится в заявлении.

Отмечается, что для достижение этих целей необходим «диалог между всеми политическими заинтересованными сторонами».

Ранее Пашинян был избран премьером Армении: за него проголосовали 59 депутатов, против — 42.