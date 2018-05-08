Пашинян избран премьер-министром Армении

Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян избран премьер-министром страны.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что во втором туре за Пашиняна проголосовали 59 депутатов, против — 42.

Ранее сообщалось, что лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян второй раз официально выдвинут на пост премьер-министра страны.

1 мая в ходе голосования в парламенте Пашинян набрал только 45 голосов при необходимых 53.