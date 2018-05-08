Пашинян избран премьер-министром Армении
Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян избран премьер-министром страны.
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что во втором туре за Пашиняна проголосовали 59 депутатов, против — 42.
Ранее сообщалось, что лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян второй раз официально выдвинут на пост премьер-министра страны.
1 мая в ходе голосования в парламенте Пашинян набрал только 45 голосов при необходимых 53.
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