Пашинян избран премьер-министром Армении

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Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян избран премьер-министром страны.
Пашинян избран премьер-министром Армении
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что во втором туре за Пашиняна проголосовали 59 депутатов, против — 42.

Ранее сообщалось, что лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян второй раз официально выдвинут на пост премьер-министра страны.

1 мая в ходе голосования в парламенте Пашинян набрал только 45 голосов при необходимых 53.

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