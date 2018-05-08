Лидер оппозиции снова официально выдвинут на пост премьера Армении

Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян во второй раз официально выдвинут на пост премьер-министра страны.

«Предлагаем избрать Никола Пашиняна председателем правительства Армении», — цитирует РИА Новости члена фракции «Елк» («Исход») Лену Назарян.

Помимо данной фракции, возглавляемой Пашиняном, его выдвинули ещё две политические силы — «Блок Царукяна» и «Дашнакцутюн».

В ходе голосования в парламенте 1 мая Пашинян набрал только 45 голосов при необходимых 53.

Если депутаты вновь не смогут избрать главу правительства, законодательный орган будет распущен.