Лидер оппозиции снова официально выдвинут на пост премьера Армении
- Reuters
«Предлагаем избрать Никола Пашиняна председателем правительства Армении», — цитирует РИА Новости члена фракции «Елк» («Исход») Лену Назарян.
Помимо данной фракции, возглавляемой Пашиняном, его выдвинули ещё две политические силы — «Блок Царукяна» и «Дашнакцутюн».
В ходе голосования в парламенте 1 мая Пашинян набрал только 45 голосов при необходимых 53.
Если депутаты вновь не смогут избрать главу правительства, законодательный орган будет распущен.