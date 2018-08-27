«Объявлена тревога»: что известно о проникновении боевиков из Афганистана в Таджикистан

Погранвойска Таджикистана проводят операцию по ликвидации группы боевиков, перешедших таджикско-афганскую границу. Злоумышленники напали на троих работников местного лесхоза — два человека погибли, ещё один получил ранение. Также в СМИ сообщили об авиаударе по территории Афганистана, который якобы нанесли ВВС России или Таджикистана, однако эта информация была официально опровергнута Москвой и Душанбе.

Пограничные войска Таджикистана проводят оперативные действия по обнаружению и уничтожению группы боевиков, проникнувшей на территорию государства из соседнего Афганистана. Об этом заявил руководитель пресс-центра пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Мухаммад Улугоджаев.

«26 августа около 15:00 (13:00 мск) в зоне ответственности пограничного отряда «Хамадони» в приграничной с Афганистаном зоне на территории Фархорского района неизвестная вооружённая группа афганцев численностью 10—12 человек незаконно пересекла государственную границу и вторглась на территорию республики на расстоянии 50—100 метров», — сообщил агентству Интерфакс Улугоджаев.

В районе приграничной реки Пяндж злоумышленники обстреляли из автоматов АК-74 и ручного противотанкового гранатомёта автомобиль «Нива», в котором находились жители Фархорского района Таджикистана — сотрудники местного лесхоза. В результате нападения 53-летний Амирхон Саидов и 50-летний Давлат Сангаков погибли, третий мужчина — Сафархон Рахмонов — получил ранение, однако смог спастись, сообщает «ТаджикТА».

«В пограничном отряде «Хамадони» объявлена тревога, в настоящее время идёт операция по обнаружению и ликвидации неизвестной афганской вооружённой группы», — сообщил представитель ГКНБ Таджикистана.

Фархорский район граничит с провинцией Тахар на севере Афганистана, где накануне представители исламского радикального движения захватили афганский КПП «Ойхоним» и убили не менее десяти пограничников.

Между тем эксперты полагают, что пока рано делать выводы о том, кто мог пересечь таджикско-афганскую границу, талибы или контрабандисты.

«Если не будет никаких дополнительных сведений по этому поводу, то их можно считать, скажем так, вооружёнными контрабандистами, — пояснил RT эксперт Центра изучения современного Афганистана Дмитрий Верхотуров. — Те группировки, которые занимаются транзитом наркотиков, довольно часто переходят границу. То, что произошёл обстрел автомобиля сотрудников лесхоза, интересный факт, но пока что он мало что добавляет. Пока это больше похоже на вылазку вооружённых контрабандистов, но, в принципе, это могут быть и боевики, которые ведут разведку и прощупывают границу».

«Факт обстрела всё же противоречит факту разведки: разведка так не действует — она не должна привлекать никакого внимания», — отметил эксперт.

«Я больше полагаю, что это контрабандисты, которые приняли сотрудников лесхоза за пограничников и расстреляли их, — сказал Верхотуров. — Это если и не рядовой, то достаточно частый случай: транзит наркотиков через границу идёт, и есть вооружённые стычки».

«Таджикско-афганская граница сама по себе очень сложная, и её трудно укрепить: больше половины проходит в горных условиях, и охранять и патрулировать её довольно трудно, не говоря уже о преследовании», — считает эксперт.

В общей сложности за полгода на границе с афганской республикой пограничные войска Таджикистана во взаимодействии с другими силовыми структурами провели несколько десятков спецопераций, сообщил «Азии Плюс» Мухаммад Улугходжаев. По его словам, за это время из незаконного оборота было изъято свыше 1,1 тонн наркотиков (в том числе 70,2 кг героина, около 340 кг опиума, порядка 536 кг гашиша, примерно 184 кг каннабиса и свыше 125 кг прекурсоров). Кроме того, у 21 задержанного контрабандиста было изъято огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, боевая амуниция и сотни патронов.

«Пограничные войска Таджикистана вряд ли предотвращают незаконные проникновения на 100%, но в основном, безусловно, пограничники этой республики всячески стремятся сдерживать эти проникновения», — сказал советский и российский афгановед Василий Кравцов.

«Прорывы границы имеют место не только с афганской территории, но есть и нелегальное проникновение на афганскую территорию граждан центральноазиатских республик, стремящихся попасть в формирования ИГ*, по каким-то контрабандным или другим вопросам», — добавил Кравцов.

Авиаударов не было

Ранее Минобороны РФ официально опровергло сообщение агентства Reuters об авиаударах по северу Афганистана.

«Информация британского информационного агентства Reuters о якобы нанесении российскими самолётами воздушного удара по боевикам исламского движения «Талибан»** в северо-восточном приграничном районе Афганистана не соответствует действительности», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

В свою очередь, в Душанбе также заявили, что ВВС республики не наносили удары по афганской провинции Тахар.

«Мы не имеем права наносить авиаудары по территории другого государства. Если необходимость в этом возникает, то сначала созывается штаб ОДКБ, на котором рассматривается вопрос нанесения силового удара. И после длительных консультаций военных ведомств может быть принято такое решение», — объяснил РИА Новости представитель Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.

Российский вклад

Чтобы препятствовать распространению терроризма из Афганистана в Центральную Азию, Россия усиливает свои военные базы в Таджикистане и Киргизии новейшими видами вооружений. Об этом год назад на совещании министров обороны государств — членов ШОС заявлял министр обороны России Сергей Шойгу. «Особую тревогу вызывает усиление в Афганистане позиций боевиков ИГ, число которых достигает трёх с половиной тысяч человек. Реализуемая этой группировкой стратегия создания исламского халифата угрожает безопасности как самого Афганистана, так и сопредельных стран», — отмечал Шойгу.

Протяжённость таджикско-афганской границы — более 1300 км. Вблизи неё могут действовать до десяти тысяч боевиков разных группировок.

В целях безопасности в этом регионе в городах Душанбе и Курган-Тюбе дислоцируется 201-я военная база — крупнейший зарубежный военный объект России.

Российские военнослужащие на церемонии открытия совместных антитеррористических учений коллективных сил быстрого реагирования (КСБР) государств — членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на полигоне Харбмайдон в Таджикистане

РИА Новости

© Алексей Куденко

Также РФ принимает участие в учениях «Душанбе-Антитеррор», которые проводятся Антитеррористическим центром государств — участников СНГ с привлечением вооружённых сил стран содружества. Кроме того, проводятся и аналогичные учения с участием национальных воинских контингентов государств — членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В начале 2004 года Российская Федерация завершила передачу Таджикистану 881,6 км памирского участка таджикско-афганской границы, который прежде находился под контролем российских военнослужащих. Таджикской стороне были переданы 22 погранзаставы, 25 пограничных постов со всей инфраструктурой и три пункта пропуска.

Весной 2005 года лидер Таджикистана Эмомали Рахмонов получил подтверждение от президента Путина, что с уходом российских пограничников без военной помощи Таджикистан не останется. Сообщалось, что российские военные инструкторы сохранят своё присутствие на внешних границах Таджикистана и будут инструктировать местных военнослужащих на базе в Душанбе. В настоящее время в республике остаётся оперативная группа пограничной службы ФСБ РФ и советники при каждом из погранотрядов.

Переговоры в Москве

В данный момент идёт подготовка мирных переговоров Кабула и представителей «Талибана» в Москве. Согласно заявлению офиса президента Афганистана Ашрафа Гани, проведение встречи отложено после разговора лидера страны с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Президент Ашраф Гани поговорил по телефону с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Была достигнута договорённость об отсрочке мероприятий, связанных со встречей в московском формате. Обе страны готовятся к проведению этой встречи совместно», — приводит РИА Новости заявление официального Кабула.

Ранее сообщалось, что талибы намерены принять участие в московских консультациях по Афганистану в сентябре.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.