«Недостаточная защищённость границ»: в СНГ заявили о попытках ИГ создать опорный пункт в Центральной Азии

«Исламское государство»* предпринимает попытки создать в странах Центральной Азии свой опорный пункт и активизировать «спящие ячейки» террористов. Об этом заявил глава Антитеррористического центра СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков на международных учениях «Иссык-Куль — Антитеррор — 2018», призванных отработать пути борьбы с террористами. По его словам, в странах Центрально-Азиатского региона распространяется оружие, в том числе и из-за недостаточной защиты границ. Вице-президент Киргизии Жениш Разаков подчеркнул, что из Афганистана в приграничные страны проникают члены террористических организаций. Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что для предотвращения распространения терроризма из Афганистана Россия усиливает свои военные базы в Таджикистане и Киргизии новейшим вооружением.

ИГ пытается создать на территории Центральной Азии опорный пункт. Об этом заявил руководитель Антитеррористического центра СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков. Он подчеркнул, что террористы стремятся сформировать и активизировать «спящие ячейки» в регионе. Заявление было сделано на совещании руководителей антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб стран СНГ в рамках учений «Иссык-Куль — Антитеррор-2018».

«По результатам анализа было принято решение при разработке сценарной линии совместного антитеррористического учения сделать содержательные акценты на тех узловых проблемах, которые представляют реальную угрозу безопасности не только Киргизской Республике, но Центральноазиатскому региону в целом. К числу таковых мы отнесли попытки со стороны международной террористической организации создать на территории региона новый опорный центр так называемого «халифата», сформировать и активизировать уже созданные «спящие джамааты», — сказал он.

Новиков отметил, что по данным Директората Контртеррористического комитета ООН, излишки оружия, поступающие из «зон политической нестабильности», распространяются по стране в рамках торговли «по принципу «оружие за наркотики». Он уточнил, что ситуация усугубляется «недостаточной защищённостью границ».

Террористическая угроза Киргизии, исходящая из Афганистана, растёт. Об этом заявил киргизский вице-премьер Жениш Разаков. Он добавил, что члены террористических организаций проникают в страны Центральной Азии.

«Всё это делает террористические угрозы в нашем регионе и в СНГ в целом долговременными. Особую озабоченность вызывает тот факт, что члены террористических организаций не оставляют попыток проникновения с севера Афганистана на территорию Центрально-Азиатского региона с целью дестабилизации обстановки», — подчеркнул вице-премьер.

Международные учения «Иссык-Куль — Антитеррор-2018» проходят в три этапа. Первый прошёл 4-6 сентября на территориях самих государств, а второй и третий проходят с 24 по 26 сентября на полигоне Эдельвейс в Киргизии. В них принимают участие вооружённые силы России, Киргизии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Манёвры проводятся в соответствии с программой сотрудничества СНГ по борьбе с терроризмом на 2017-2019 годы. Представители стран СНГ отработают различные способы борьбы с боевиками.

Россия для этих учений впервые перебросила в регион оперативно-тактические комплексы «Искандер — М», ранее размещавшиеся на Урале. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«Уральские ракетчики на учениях выполнят боевой пуск по базовому лагерю условных террористов на горном полигоне Эдельвейс», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, была переброшена батальонно-тактическая группа горной мотострелковой бригады из Тувы. Всего в учениях принимают участие около 1 тыс. российских военнослужащих.

Ракетный комплекс "Искандер-М"

© Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Совместная интеграция»

Ранее, 20 сентября, в Таджикистане состоялась встреча генеральных прокуроров стран СНГ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Они обсудили совместную борьбу с терроризмом и преступностью.

«Была выражена озабоченность в связи с осложнением политической ситуации в ряде стран, охваченных войнами, пагубными последствиями политических разногласий и гибелью мирных граждан в этих государствах, а совместная интеграция стран — членов СНГ и ШОС была названа важной для обеспечения безопасности на территории государств и региона», — приводит слова сообщения Khovar.

На встрече в Душанбе, в которой принимал участие и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, обсудили также и борьбу с незаконным оборотом наркотиков и оружия, обеспечение информационной безопасности и борьбу с киберпреступностью. Отдельной темой стало укрепление государственных границ Таджикистана с Афганистаном.

Члены террористических организаций периодически проникают из Афганистана в приграничные страны Центральной Азии. Так, 26 августа вооружённая группа из 10-12 афганцев проникла в Таджикистан.

Они обстреляли из автоматов и ручного противотанкового гранатомёта автомобиль «Ника», в котором были жители Фархорского района Таджикистана, расположенного на границе с Афганистаном. По данным местных СМИ, в результате этого нападения погибли два человека, ещё один был ранен. Все трое — сотрудники местного лесного хозяйства.

Для предотвращения распространения терроризма из Афганистана Россия усиливает свои военные базы в Таджикистане и Киргизии новейшим вооружением. Об этом в прошлом году на совещании министров обороны государств стран ШОС заявлял глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

«Особую тревогу вызывает усиление в Афганистане позиций боевиков ИГ, число которых достигает трёх с половиной тысяч человек. Реализуемая этой группировкой стратегия создания исламского халифата угрожает безопасности как самого Афганистана, так и сопредельных стран», — говорил он.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.