Российские военные перебросили комплексы «Искандер-М» на учения в Киргизию
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение российского Центрального военного округа (ЦВО).
«Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» впервые переброшены с Урала в Киргизию для участия в совместном антитеррористическом учении силовых структур государств — участников СНГ «Иссык-Куль-Антитеррор-2018», — заявили в ЦВО.
Отмечается, что в рамках манёвров ракетчики выполнят боевой пуск по базовому лагерю «террористов» на горном полигоне «Эдельвейс».
В июле «Искандер-М» уничтожил условного противника во время учений на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.