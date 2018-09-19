Российские военные перебросили комплексы «Искандер-М» на учения в Киргизию

Российские военнослужащие впервые перебросили ракетные комплексы «Искандер-М» с Урала в Киргизию с целью участия в совместном антитеррористическом учении стран СНГ.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение российского Центрального военного округа (ЦВО).

«Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» впервые переброшены с Урала в Киргизию для участия в совместном антитеррористическом учении силовых структур государств — участников СНГ «Иссык-Куль-Антитеррор-2018», — заявили в ЦВО.

Отмечается, что в рамках манёвров ракетчики выполнят боевой пуск по базовому лагерю «террористов» на горном полигоне «Эдельвейс».

В июле «Искандер-М» уничтожил условного противника во время учений на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.