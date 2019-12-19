Российские учёные открыли новую арктическую исследовательскую станцию
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По словам учёных, этот научно-исследовательский пункт необходим для оценки состояния окружающей среды в регионе. В настоящее время специалисты не располагают реальными знаниями об источниках выбросов, количестве и составе загрязнения экосистемы Арктики.
«Станция создана для того, чтобы улавливать вредные примеси в нашей атмосфере. Проблема загрязнения чёрным углеродом особенно актуальна для Арктического региона. Станция открыта, она уже приступила к работе», — отметил директор Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (НИИЯФ МГУ) Михаил Игоревич Панасюк.
Остров Белый является самой северной территорией Ямало-Ненецкого округа, он расположен на пути воздушных масс из сибирских районов с высокой антропогенной и промышленной активностью в Арктику.
Исследования на новой станции позволят определить степень экологического вреда, который наносят атмосфере Арктики сжигание ископаемого топлива и природного газа, а также лесные пожары, считают учёные.
На станции установлены приборы, которые предназначены для измерения концентрации чёрного углерода и физико-химического анализа состава фоновой и загрязнённой атмосферы.
В 2014 году на острове Белом был также создан научно-исследовательский стационар Российского центра освоения Арктики, а в 2015-м учёные Института промышленной экологии Уральского отделения РАН установили лазерный газоанализатор Picarro для непрерывных измерений концентрации парниковых газов, определения их источников и объёмов эмиссии на расстоянии до 1 тыс. км, сообщает пресс-служба МГУ.
Ранее учёные геологического факультета МГУ сообщили RT, что арктический подводный хребет Менделеева имеет континентальный фундамент.