Российские учёные открыли новую арктическую исследовательскую станцию

Учёные Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) совместно с коллегами из Научного центра изучения Арктики (Салехард) открыли новую исследовательскую станцию на острове Белый в Карском море Северного Ледовитого океана. Об этом сообщили RT в пресс-службе МГУ.

По словам учёных, этот научно-исследовательский пункт необходим для оценки состояния окружающей среды в регионе. В настоящее время специалисты не располагают реальными знаниями об источниках выбросов, количестве и составе загрязнения экосистемы Арктики.

«Станция создана для того, чтобы улавливать вредные примеси в нашей атмосфере. Проблема загрязнения чёрным углеродом особенно актуальна для Арктического региона. Станция открыта, она уже приступила к работе», — отметил директор Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (НИИЯФ МГУ) Михаил Игоревич Панасюк.

Остров Белый является самой северной территорией Ямало-Ненецкого округа, он расположен на пути воздушных масс из сибирских районов с высокой антропогенной и промышленной активностью в Арктику.

Исследования на новой станции позволят определить степень экологического вреда, который наносят атмосфере Арктики сжигание ископаемого топлива и природного газа, а также лесные пожары, считают учёные.

На станции установлены приборы, которые предназначены для измерения концентрации чёрного углерода и физико-химического анализа состава фоновой и загрязнённой атмосферы.

В 2014 году на острове Белом был также создан научно-исследовательский стационар Российского центра освоения Арктики, а в 2015-м учёные Института промышленной экологии Уральского отделения РАН установили лазерный газоанализатор Picarro для непрерывных измерений концентрации парниковых газов, определения их источников и объёмов эмиссии на расстоянии до 1 тыс. км, сообщает пресс-служба МГУ.

Ранее учёные геологического факультета МГУ сообщили RT, что арктический подводный хребет Менделеева имеет континентальный фундамент.