«Продолжение нашего континента»: геологи представили новые доказательства принадлежности хребта Менделеева России

Учёные геологического факультета МГУ установили, что арктический подводный хребет Менделеева имеет континентальный фундамент. Об этом авторы исследования рассказали RT. Специалисты изучили тектонические изменения, происходившие в Северном Ледовитом океане в течение 150 млн лет, и пришли к выводу, что подводная возвышенность является частью евразийского материка. Геологи сообщили, что в настоящее время комиссия ООН по границам континентального шельфа рассматривает заявку от России на расширение арктических территорий, которая будет, в том числе, опираться на полученные ими результаты.

Геологи Московского государственного университета им. Ломоносова (МГУ) представили результаты изучения 150 млн лет истории Арктики, согласно которым хребет Менделеева (учёные называют его поднятие Менделеева) является подводной частью евразийского континентального шельфа. Об этом сообщается в журнале Earth-Science Reviews.

Учёные провели сейсмические исследования арктического региона и сопоставили данные с результатами анализа образцов горных пород, полученных из скважины на хребте Ломоносова и со склонов хребта Менделеева. По итогам исследования учёные составили палеогеографический и палеотектонический атлас.Представленные в нём карты отражают тектонические изменения, происходившие в Северном Ледовитом океане с юрского периода до настоящего времени. В частности, геологи доказали, что хребет Менделеева имеет континентальный фундамент.

«Мы доказали, что поднятие Менделеева начало формироваться как рифтовая система около 125 млн лет назад. Предлагаем классифицировать его как прерванную вулканическую пассивную континентальную окраину. Это значит, что оно является продолжением нашего континента», — рассказалRT автор исследования, профессор геологического факультета МГУ Анатолий Никишин.

Официальное принятие этого вывода имеет значение не только для науки, но может повлиять и на изменение политической карты мира, полагают исследователи. Ещё в 2001 году Россия подала официальное представление в комиссию ООН по границам континентального шельфа, в котором претендовала на обширные арктические территории за рамками 200-мильной зоны.

Комиссия ООН отклонила эту заявку, потребовав предоставить дополнительное научное обоснование. В 2007 году состоялась российская полярная экспедиция во главе с исследователем Артуром Чилингаровым, которая должна была доказать, что подводные хребты Ломоносова и Менделеева являются продолжением континентального шельфа России. В результате погружения двух батискафов на дно Северного Ледовитого океана и других исследований были получены новые данные, а на морском дне установлен сделанный из титана флаг России.

В 2007 году на морском дне был установлен сделанный из титана флаг России

© RT

В 2015 году в комиссию ООН по границам континентального шельфа была подана новая редакция заявки на присоединение хребта Ломоносова и других участков морского дна, в том числе котловины Подводников, хребта Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса. Всего она охватила 1,2 млн кв. км территорий континентального шельфа в Арктике и содержала огромный массив научных данных, собранных учёными более чем за 10 лет.

Были представлены результаты, полученные экспедицией Чилингарова и другими исследователями, в том числе анализ образцов арктических пород, которые были подняты в 2012 году с глубины более 2,5 тыс. м. Однако на сегодня решение по расширению российских арктических территорий в ООН пока не принято.

К очередной попытке доказать право России на владение арктическими территориями, выходящими за пределы 200-мильной зоны, будут приложены новые данные, полученные профессором Никишиным и его коллегами.

В беседе с RT Никишин, являющийся также научным экспертом специальной группы Минприроды России, сообщил, что результаты работы учёных МГУ в настоящее время используются министерством для рабочих дискуссий в комиссии ООН по внешним границам шельфов относительно российской заявки.

Рельеф дна Северного Ледовитого океана

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Новые полученные данные помогут России создать научное обоснование внешних границ арктических шельфов и помочь согласовать его с США, Канадой и Данией, отметил учёный.

«Публикация нашей большой статьи про геологическую историю Арктики в одном из лучших научных журналов мира показывает, что наша концепция хорошо обоснована. Она в значительной мере может способствовать прохождению российской заявки в ООН, так как одним из основных критериев является обоснование, принятое сообществом всемирно признанных специалистов по наукам о Земле», — рассказал собеседник RT.

«Важно, чтобы концепции геологической истории Арктики, представленные разными арктическими странами, были взаимно увязаны, только при этом условии можно ожидать конструктивного решения комиссии ООН», — подытожил профессор Никишин.