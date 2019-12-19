Первая в мире плавучая АЭС начала выдачу электроэнергии в сеть Чукотки

Госкорпорация «Росатом» заявила, что первая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чукотки.

Об этом госкорпорация сообщила на своей странице в Twitter.

«Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция выдала первую электроэнергию в сеть. Для жителей Певека этот день стал символичным: в преддверии Нового года с энергетическим пуском ПАТЭС в городе зажглась новогодняя ёлка», — указывается в заявлении.

Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция выдала первую электроэнергию в сеть. Для жителей Певека этот день стал символичным: в преддверии Нового года с энергетическим пуском ПАТЭС в городе зажглась новогодняя ёлка pic.twitter.com/8NqDxrZXEq — Росатом (@rosatom) 19 декабря 2019 г.

Ранее сообщалось, что «Академик Ломоносов» пришвартовался в месте своего постоянного пребывания — городе Певеке Чукотского автономного округа.