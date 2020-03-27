МИД России призвал к снятию санкций в условиях пандемии

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Группа государств в защиту Устава ООН, в которую наряду с Россией входят, в частности, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, направила обращение Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с призывом потребовать отмены односторонних санкций, которые препятствуют усилиям государств по борьбе с коронавирусной инфекции COVID-19.
МИД России призвал к снятию санкций в условиях пандемии
  • © Global Look Press

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Россия «последовательно выступает против применения односторонних рестрикций, которые идут вразрез с нормами международного права и наносят существенный урон социально-экономическому развитию государств».

В ведомстве подчеркнули, что в условиях распространения коронавируса вопрос о снятии подобных барьеров приобретает особую актуальность, в том числе в целях обеспечения затронутых ограничениями стран необходимыми медицинскими принадлежностями.

В МИД заявили, что и международные ограничения, введённые Советом Безопасности ООН, «не должны становиться тормозом в борьбе с пандемией».

«Санкционные режимы СБ предусматривают исключения и изъятия гуманитарного характера. Необходимо, чтобы эти предохранительные механизмы безотказно работали и не давали сбоя из-за политизированных установок отдельных государств», — отметили в ведомстве.

26 марта Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН инициативу о принятии декларации о солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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